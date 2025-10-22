Рейтинг@Mail.ru
Фицо оценил положительное влияние санкций ЕС на Россию
11:55 22.10.2025
Фицо оценил положительное влияние санкций ЕС на Россию
Фицо оценил положительное влияние санкций ЕС на Россию
Россия с принятием европейских санкций против нее становится только более экономически самостоятельной и успешной в конфликте на Украине, заявил премьер-министр РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:55:00+03:00
2025-10-22T11:55:00+03:00
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
россия
словакия
украина
в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо
Фицо оценил положительное влияние санкций ЕС на Россию

Фицо: Россия с принятием против нее санкций становится только успешнее

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Россия с принятием европейских санкций против нее становится только более экономически самостоятельной и успешной в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
“Единственное, к чему привели санкции, это то, что русские самостоятельны там, где не были самостоятельны… Я два с половиной года слушаю о том, что разваливается российская экономика, все рушится, уже они проиграли, а русские (в это время - ред.) чем дальше, тем более успешны на военном поле, все признают, что Россию обычным оружием не победить”, - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам, отвечая на вопросы депутатов в среду.
Премьер Словакии неоднократно ставил под сомнение санкционную политику Европейского союза по отношению к РФ. В конце июня он говорил, что санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Фицо поддержал резолюцию парламента Словакии против антироссийских санкций
8 июня, 12:31
 
В миреРоссияСловакияУкраинаРоберт Фицо
 
 
