11:41 22.10.2025
Фицо заявил, что Киев должен пойти на территориальные уступки
в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Владимир Путин, Дональд Трамп
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева.
"Сегодня мы должны признать одну вещь: мир без сдачи части территорий, которые на Украине, невозможен. У вас есть другая идея? ...Это реальность", - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам, отвечая на вопросы депутатов в среду.
Он отметил, что Европейский союз должен способствовать переговорам об урегулировании ситуации на Украине, а не чинить им препятствия.
"Самой большой жертвой этой войны будет Украина, потеряют территории, огромное число погибших людей, военных, в конце концов они станут предметом каких-то договоренностей", - заключил Фицо.
Во вторник Фицо заявил, что, если Европейский союз хочет мира на Украине, то он должен сделать все, чтобы встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоялась. Сейчас же, по мнению Фицо, со стороны Евросоюза заметны попытки помешать этой встрече, несмотря на то, что ее дата еще даже не определена.
