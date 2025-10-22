https://ria.ru/20251022/premer-2049795590.html
Фицо заявил, что Киев должен пойти на территориальные уступки
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева. РИА Новости, 22.10.2025
