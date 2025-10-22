Россиянам рассказали, в каком случае с 2027 года будут аннулировать права

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В России с 1 марта 2027 года водительские права граждан будут аннулироваться при выявлении у водителей опасных заболеваний, включая психические расстройства, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

"С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, включая психические расстройства", — сказал Колунов

Парламентарий отметил, что вся информация о состоянии здоровья водителей будет заноситься в единый реестр Минздрава России (ЕГИСЗ), доступ к которому получит и МВД России. Он подчеркнул, что, как только будет зафиксировано медицинское противопоказание к управлению транспортным средством, информация об этом поступит в реестр, а водитель будет обязан пройти внеочередное медосвидетельствование.

"В случае неявки водительское удостоверение аннулируют автоматически, человека об этом проинформируют", — добавил он.

Колунов напомнил, что сегодня обязательным для водителей является прохождение медицинского освидетельствования только по истечении срока действия водительского удостоверения, то есть раз в десять лет.