В Астраханской области полностью ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе в Астраханской области полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T07:47:00+03:00
происшествия
2025
