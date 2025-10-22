В Астраханской области полностью ликвидировали пожар на складе

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар на складе в Астраханской области полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар на складе с пластиковыми трубами произошел на площади 12 тысяч квадратных метров в ночь на вторник, утром его удалось локализовать.