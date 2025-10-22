https://ria.ru/20251022/posolstvo-2049787484.html
У посольства в Мьянме нет информации о задержанных в колл-центре россиянах
Посольство России в Мьянме сообщило РИА Новости, что не располагает информацией о россиянах среди задержанных военными Мьянмы на территории колл-центра KK Park. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:58:00+03:00
У посольства в Мьянме нет информации о задержанных в колл-центре россиянах
Посольство в Мьянме не располагает данными о задержанных в колл-центре россиянах
БАНГКОК, 22 окт - РИА Новости. Посольство России в Мьянме сообщило РИА Новости, что не располагает информацией о россиянах среди задержанных военными Мьянмы на территории колл-центра KK Park.
“На настоящий момент у нас пока нет никакой информации о россиянах среди лиц, задержанных военными Мьянмы
на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади”, - сообщили в посольстве.
В понедельник мьянманский новостной портал Eleven Media сообщал, что правительственные войска Мьянмы в ходе наступления на территории штата Карен вернули под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами, а также заняли расположенный у границы с Таиландом
печально известный мошеннический колл-центр KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались иностранцы, в том числе ранее освобожденные оттуда россияне.
Ранее сообщалось, что в KK Park работают сотни иностранных граждан, многие из которых были обманом завлечены в колл-центр и находились там на положении рабов. О наличии в KK Park россиян рассказали российским дипломатам в Бангкоке
граждане РФ
, ранее спасенные из этого колл-центра совместными усилиями посольства России в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, принимавший участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы, ранее рассказал в интервью РИА Новости со слов освобожденных россиян, что самый известный невольничий колл-центр в Мьянме KK Park, расположенный в городе Мьявади вблизи границы с Таиландом, вмещает в себя целый мини-город с магазинами, ресторанами и спа-салонами для тех, кто "работает" там добровольно.