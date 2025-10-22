У посольства в Мьянме нет информации о задержанных в колл-центре россиянах

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, принимавший участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы, ранее рассказал в интервью РИА Новости со слов освобожденных россиян, что самый известный невольничий колл-центр в Мьянме KK Park, расположенный в городе Мьявади вблизи границы с Таиландом, вмещает в себя целый мини-город с магазинами, ресторанами и спа-салонами для тех, кто "работает" там добровольно.