Рейтинг@Mail.ru
У посольства в Мьянме нет информации о задержанных в колл-центре россиянах - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 22.10.2025 (обновлено: 11:58 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/posolstvo-2049787484.html
У посольства в Мьянме нет информации о задержанных в колл-центре россиянах
У посольства в Мьянме нет информации о задержанных в колл-центре россиянах - РИА Новости, 22.10.2025
У посольства в Мьянме нет информации о задержанных в колл-центре россиянах
Посольство России в Мьянме сообщило РИА Новости, что не располагает информацией о россиянах среди задержанных военными Мьянмы на территории колл-центра KK Park. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:08:00+03:00
2025-10-22T11:58:00+03:00
в мире
мьянма
таиланд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049798321_0:131:1295:859_1920x0_80_0_0_93fc630bacabaadb6c1a95c00c67659d.jpg
https://ria.ru/20251013/mjanma-2047877829.html
мьянма
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049798321_0:0:1151:863_1920x0_80_0_0_c7ee08d3e184472a529980006552d869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мьянма, таиланд, россия
В мире, Мьянма, Таиланд, Россия
У посольства в Мьянме нет информации о задержанных в колл-центре россиянах

Посольство в Мьянме не располагает данными о задержанных в колл-центре россиянах

© AP PhotoВоенные Мьянмы на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади
Военные Мьянмы на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo
Военные Мьянмы на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 22 окт - РИА Новости. Посольство России в Мьянме сообщило РИА Новости, что не располагает информацией о россиянах среди задержанных военными Мьянмы на территории колл-центра KK Park.
“На настоящий момент у нас пока нет никакой информации о россиянах среди лиц, задержанных военными Мьянмы на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади”, - сообщили в посольстве.
В понедельник мьянманский новостной портал Eleven Media сообщал, что правительственные войска Мьянмы в ходе наступления на территории штата Карен вернули под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами, а также заняли расположенный у границы с Таиландом печально известный мошеннический колл-центр KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались иностранцы, в том числе ранее освобожденные оттуда россияне.
Ранее сообщалось, что в KK Park работают сотни иностранных граждан, многие из которых были обманом завлечены в колл-центр и находились там на положении рабов. О наличии в KK Park россиян рассказали российским дипломатам в Бангкоке граждане РФ, ранее спасенные из этого колл-центра совместными усилиями посольства России в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, принимавший участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры на территории Мьянмы, ранее рассказал в интервью РИА Новости со слов освобожденных россиян, что самый известный невольничий колл-центр в Мьянме KK Park, расположенный в городе Мьявади вблизи границы с Таиландом, вмещает в себя целый мини-город с магазинами, ресторанами и спа-салонами для тех, кто "работает" там добровольно.
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Дипломат рассказал, что делать россиянам, попавшим в рабство в Мьянме
13 октября, 06:47
 
В миреМьянмаТаиландРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала