"Дремучий идиот": угрозы Сикорского в адрес Путина разозлили поляков
15:07 22.10.2025 (обновлено: 15:15 22.10.2025)
"Дремучий идиот": угрозы Сикорского в адрес Путина разозлили поляков
Читатели польского издания Gazeta.pl набросились с критикой на главу МИД Польши Радослава Сикорского после заявления о том, что Варшава не может гарантировать...
В мире, Польша, Россия, Будапешт, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Дональд Трамп

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl набросились с критикой на главу МИД Польши Радослава Сикорского после заявления о том, что Варшава не может гарантировать безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште.
"Я и раньше не считал Сикорского выдающимся политиком, но теперь убедился, что он просто дремучий идиот!", — написал один комментатор.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште
Вчера, 13:26
"Мечтать не вредно. Этот человек несет откровенную чушь", — отметил другой.
"Сикорский снова пыжится и грозно хмурит бровки, чтобы на него хотя бы на миг обратили внимание. Радек, лучше сам спустись уже на землю", — подчеркнул третий.
"По-моему, этот подстрекатель крайне опасен для общества", — выразил мнение еще один пользователь.
"Сикорскому не нравится, что Трамп с Путиным договорятся и закончат военные действия на востоке. Радек из кожи вон лезет, чтобы втянуть в войну Польшу. Сикорский — преступник и поджигатель войны!", — заключили читатели.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы со стороны Польши в адрес Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина и Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины.
По его итогам глава Белого дома заявил, что намерен провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Он назвал высокими шансы на то, что переговоры приведут к установлению мира на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В польском парламенте задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина
03:01
 
