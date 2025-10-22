"Дремучий идиот": угрозы Сикорского в адрес Путина разозлили поляков

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl набросились с критикой на главу МИД Польши Радослава Сикорского после заявления о том, что Варшава не может гарантировать безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште.
"Я и раньше не считал Сикорского выдающимся политиком, но теперь убедился, что он просто дремучий идиот!", — написал один комментатор.
"Мечтать не вредно. Этот человек несет откровенную чушь", — отметил другой.
"Сикорский снова пыжится и грозно хмурит бровки, чтобы на него хотя бы на миг обратили внимание. Радек, лучше сам спустись уже на землю", — подчеркнул третий.
"По-моему, этот подстрекатель крайне опасен для общества", — выразил мнение еще один пользователь.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы со стороны Польши в адрес Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина и Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины.
По его итогам глава Белого дома заявил, что намерен провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Он назвал высокими шансы на то, что переговоры приведут к установлению мира на Украине.