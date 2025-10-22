Рейтинг@Mail.ru
В Польше отреагировали на угрозы Сикорского посадить самолет с Путиным - РИА Новости, 22.10.2025
14:00 22.10.2025
В Польше отреагировали на угрозы Сикорского посадить самолет с Путиным
В Польше отреагировали на угрозы Сикорского посадить самолет с Путиным
В Польше отреагировали на угрозы Сикорского посадить самолет с Путиным

Ментцен: Сикорский рискует, угрожая посадить самолет с Путиным

ВАРШАВА, 22 окт – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский сильно рискует, угрожая принять решение посадить в Польше самолет президента РФ Владимира Путина, заявил депутат польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен.
Ранее Сикорский угрожал, что польский суд может принять решение посадить в Польше самолет с Путиным, если он полетит через территорию республики в Будапешт на предлагаемую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолета президента России говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
"Перехват самолета с президентом ядерной державы, летящим на мирные переговоры с президентом другой ядерной державы, представляется весьма рискованным и может иметь совершенно непредсказуемые последствия", - написал Ментцен на платформе Х.
Он напомнил, что совершенно другую позицию польские власти демонстрировали в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, но Варшава гарантировала ему безопасность во время годовщины освобождения Освенцима.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
В последние годы в Польше также активно сносят памятники советским воинам, освободившим страну от нацизма. Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент.
