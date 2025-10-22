https://ria.ru/20251022/polsha-2049787798.html
В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже
В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 22.10.2025
В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже
Двое граждан Украины задержаны в Польше по подозрению в шпионаже сообщает Национальная прокуратура республики. РИА Новости, 22.10.2025
В Польше двух украинцев в возрасте 24 лет задержали по подозрению в шпионаже
ВАРШАВА, 22 окт – РИА Новости. Двое граждан Украины задержаны в Польше по подозрению в шпионаже сообщает Национальная прокуратура республики.
"Сотрудники полиции задержали на территории Бяла-Подляски двух граждан Украины
в возрасте 24 лет - Богдана К. и Кирилла Т. Люблинский отдел департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры ведет в отношении них расследование деятельности в пользу иностранной разведки и предоставление этой разведке информации", - говорится в сообщении.
По утверждению прокуратуры, в изъятом телефоне, принадлежащем Богдану К., была обнаружена переписка, из которой якобы следует, что он передавал "русскоязычному лицу фотографии и географические координаты объектов критической инфраструктуры, находящейся в распоряжении Вооруженных сил Польши".
Кроме того, в ходе процессуальных действий у задержанных были обнаружены наркотические средства общим весом 30 граммов.
Прокурор предъявил Богдану К. обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки. Суд применил к нему меру пресечения в виде временного ареста.
Второй из подозреваемых, Кирилл Т., был обвинен в хранении наркотических средств. В его случае применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.