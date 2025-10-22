В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже

ВАРШАВА, 22 окт – РИА Новости. Двое граждан Украины задержаны в Польше по подозрению в шпионаже сообщает Национальная прокуратура республики.

"Сотрудники полиции задержали на территории Бяла-Подляски двух граждан Украины в возрасте 24 лет - Богдана К. и Кирилла Т. Люблинский отдел департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры ведет в отношении них расследование деятельности в пользу иностранной разведки и предоставление этой разведке информации", - говорится в сообщении.

По утверждению прокуратуры, в изъятом телефоне, принадлежащем Богдану К., была обнаружена переписка, из которой якобы следует, что он передавал "русскоязычному лицу фотографии и географические координаты объектов критической инфраструктуры, находящейся в распоряжении Вооруженных сил Польши".

Кроме того, в ходе процессуальных действий у задержанных были обнаружены наркотические средства общим весом 30 граммов.

Прокурор предъявил Богдану К. обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки. Суд применил к нему меру пресечения в виде временного ареста.