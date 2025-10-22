Рейтинг@Mail.ru
В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 22.10.2025
11:10 22.10.2025
В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже
В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 22.10.2025
В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже
Двое граждан Украины задержаны в Польше по подозрению в шпионаже сообщает Национальная прокуратура республики. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
В Польше двух граждан Украины задержали по подозрению в шпионаже

В Польше двух украинцев в возрасте 24 лет задержали по подозрению в шпионаже

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 окт – РИА Новости. Двое граждан Украины задержаны в Польше по подозрению в шпионаже сообщает Национальная прокуратура республики.
"Сотрудники полиции задержали на территории Бяла-Подляски двух граждан Украины в возрасте 24 лет - Богдана К. и Кирилла Т. Люблинский отдел департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры ведет в отношении них расследование деятельности в пользу иностранной разведки и предоставление этой разведке информации", - говорится в сообщении.
Задержание граждан, которые по заданию кураторов ВСУ вели наблюдение за военной техникой и объектами МО РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Два жителя Запорожской области получили сроки за шпионаж в пользу Украины
19 сентября, 11:47
По утверждению прокуратуры, в изъятом телефоне, принадлежащем Богдану К., была обнаружена переписка, из которой якобы следует, что он передавал "русскоязычному лицу фотографии и географические координаты объектов критической инфраструктуры, находящейся в распоряжении Вооруженных сил Польши".
Кроме того, в ходе процессуальных действий у задержанных были обнаружены наркотические средства общим весом 30 граммов.
Прокурор предъявил Богдану К. обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки. Суд применил к нему меру пресечения в виде временного ареста.
Второй из подозреваемых, Кирилл Т., был обвинен в хранении наркотических средств. В его случае применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.
Сухпаек военной помощи из Польши на украинском сайте объявлений - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Польши в интернете
17 октября, 04:47
 
