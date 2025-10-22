В польском парламенте задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выборочно следует указаниям Международного уголовного суда, угрожая президенту России Владимиру Путину, но не обращая внимания на визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил польский депутат Славомир Ментцен в социальной сети X.
Он напомнил, что МУС выдал ордер на "арест" израильского премьера, однако польское правительство все равно пригласило того на очередную годовщину освобождения концлагеря Освенцим.
"Тот же МУС выдал тот же ордер на "арест" Биньямина Нетаньяху. Несмотря на это, польское правительство гарантировало ему безопасность во время годовщины освобождения Освенцима", — указал Ментцен.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
После этого Израиль подал апелляцию на решение палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
Вчера глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет гарантировать безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что угрозы со стороны Польши в адрес Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как отмечал тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.