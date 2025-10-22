Рейтинг@Mail.ru
В польском парламенте задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 22.10.2025 (обновлено: 13:29 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/polsha-2049737521.html
В польском парламенте задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина
В польском парламенте задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина - РИА Новости, 22.10.2025
В польском парламенте задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина
Глава МИД Польши Радослав Сикорский выборочно следует указаниям Международного уголовного суда, угрожая президенту России Владимиру Путину, но не обращая... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T03:01:00+03:00
2025-10-22T13:29:00+03:00
в мире
польша
россия
израиль
радослав сикорский
владимир путин
славомир ментцен
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251022/polsha-2049735821.html
https://ria.ru/20251020/sikorskiy-2049312871.html
https://ria.ru/20251018/zakharova-2049025961.html
польша
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, израиль, радослав сикорский, владимир путин, славомир ментцен, международный уголовный суд
В мире, Польша, Россия, Израиль, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Славомир Ментцен, Международный уголовный суд
В польском парламенте задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина

Ментцен напомнил Сикорскому о визите Нетаньяху после угроз в адрес Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выборочно следует указаниям Международного уголовного суда, угрожая президенту России Владимиру Путину, но не обращая внимания на визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил польский депутат Славомир Ментцен в социальной сети X.
"Почему Польша полностью игнорирует МУС в одном случае, но готова прислушаться к МУС в другом, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?" — задался вопросом парламентарий.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Польше осадили главу МИД после угроз в адрес Путина
02:12
Он напомнил, что МУС выдал ордер на "арест" израильского премьера, однако польское правительство все равно пригласило того на очередную годовщину освобождения концлагеря Освенцим.
"Тот же МУС выдал тот же ордер на "арест" Биньямина Нетаньяху. Несмотря на это, польское правительство гарантировало ему безопасность во время годовщины освобождения Освенцима", — указал Ментцен.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Сикорский раскрыл, как ЕС ударит по России
20 октября, 11:09
После этого Израиль подал апелляцию на решение палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
Вчера глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет гарантировать безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что угрозы со стороны Польши в адрес Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как отмечал тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сикорский подталкивает европейцев к затягиванию поясов, заявила Захарова
18 октября, 02:08
 
В миреПольшаРоссияИзраильРадослав СикорскийВладимир ПутинСлавомир МентценМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала