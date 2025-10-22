Рейтинг@Mail.ru
В Польше осадили главу МИД после угроз в адрес Путина
02:12 22.10.2025
В Польше осадили главу МИД после угроз в адрес Путина
В Польше осадили главу МИД после угроз в адрес Путина
Заявление главы МИДа Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасный пролета президента России Владимира Путина на возможную...
В Польше осадили главу МИД после угроз в адрес Путина

Польский журналист Лисицкий назвал глупостью угрозы Сикорского в адрес Путина

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Заявление главы МИДа Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасный пролета президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, является безответственным и несерьезным, заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире одноименного YouTube-канала.
"Ничто не указывает на то, что Путин полетит над Польшей, поэтому этот вопрос просто несерьезен. Так почему же наш министр иностранных дел угрожает? Что он хочет достичь этой глупостью? Помимо того, что он этим шагом делает Польшу самой авантюристской страной Европы", — сказал журналист.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сикорский подталкивает европейцев к затягиванию поясов, заявила Захарова
18 октября, 02:08
Лисицкий предположил, что Сикорский просто пытается набрать политические очки и показать собственную важность, пусть и путем эскалации и бессмысленных угроз в адрес российского лидера.
"Здесь нет никакой выгоды, кроме той, которая характерна для дипломатии Сикорского, постоянно поигрывающего мускулами в попытке показать свою важность и очень серьезную позицию", — пояснил эксперт.
Вчера глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет гарантировать безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Сикорский раскрыл, как ЕС ударит по России
20 октября, 11:09
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы со стороны Польши в адре Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина и Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины.
По его итогам глава Белого дома заявил, что намерен провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Он назвал высокими шансы на то, что переговоры приведут к установлению мира на Украине.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе набросились на Сикорского из-за дерзкого плана против России
15 октября, 17:34
 
Заголовок открываемого материала