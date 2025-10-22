В Польше осадили главу МИД после угроз в адрес Путина

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Заявление главы МИДа Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасный пролета президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, является безответственным и несерьезным, заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире одноименного YouTube-канала.
Лисицкий предположил, что Сикорский просто пытается набрать политические очки и показать собственную важность, пусть и путем эскалации и бессмысленных угроз в адрес российского лидера.
"Здесь нет никакой выгоды, кроме той, которая характерна для дипломатии Сикорского, постоянно поигрывающего мускулами в попытке показать свою важность и очень серьезную позицию", — пояснил эксперт.
Вчера глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет гарантировать безопасный пролет президента России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы со стороны Польши в адре Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина и Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины.
По его итогам глава Белого дома заявил, что намерен провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Он назвал высокими шансы на то, что переговоры приведут к установлению мира на Украине.