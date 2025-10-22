Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал о поисках пропавшего в Подмосковье подростка
10:14 22.10.2025
СК рассказал о поисках пропавшего в Подмосковье подростка
Широкомасштабные мероприятия по поиску пропавшего в подмосковной Лобне подростка пройдут в среду, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 22.10.2025
лобня, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Лобня, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Широкомасштабные мероприятия по поиску пропавшего в подмосковной Лобне подростка пройдут в среду, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
В четверг в ведомстве сообщали, что правоохранители возбудили уголовное дело в связи с исчезновением подростка, который сбежал из дома через окно в подмосковной Лобне, были организованы поисковые мероприятия.
"Сегодня следователями подмосковного СК с участием волонтеров "Лиза Алерт", а также с привлечением сотрудников территориальной и транспортной полиции будут осуществлены широкомасштабные поисковые мероприятия по обнаружению подростка, пропавшего без вести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники будут прочесывать участки местности вдоль железнодорожных путей от города Лобни до Дмитровского городского округа. Кроме того, по ранее изъятым с места вещам подростка назначена генетическая экспертиза, поручено проверить составы и вагоны поездов, которые ранее проходили по данному маршруту.
"Соответствующие поручения направлены в разные регионы. Расследование уголовного дела, возбужденного территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области по факту безвестного исчезновения подростка, продолжается", - добавили в ведомстве.
