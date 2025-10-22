СК рассказал о поисках пропавшего в Подмосковье подростка

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Широкомасштабные мероприятия по поиску пропавшего в подмосковной Лобне подростка пройдут в среду, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
В четверг в ведомстве сообщали, что правоохранители возбудили уголовное дело в связи с исчезновением подростка, который сбежал из дома через окно в подмосковной Лобне, были организованы поисковые мероприятия.
"Сегодня следователями подмосковного СК с участием волонтеров "Лиза Алерт", а также с привлечением сотрудников территориальной и транспортной полиции будут осуществлены широкомасштабные поисковые мероприятия по обнаружению подростка, пропавшего без вести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники будут прочесывать участки местности вдоль железнодорожных путей от города Лобни до Дмитровского городского округа. Кроме того, по ранее изъятым с места вещам подростка назначена генетическая экспертиза, поручено проверить составы и вагоны поездов, которые ранее проходили по данному маршруту.
"Соответствующие поручения направлены в разные регионы. Расследование уголовного дела, возбужденного территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области по факту безвестного исчезновения подростка, продолжается", - добавили в ведомстве.