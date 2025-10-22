СК рассказал о поисках пропавшего в Подмосковье подростка

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Широкомасштабные мероприятия по поиску пропавшего в подмосковной Лобне подростка пройдут в среду, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Отмечается, что сотрудники будут прочесывать участки местности вдоль железнодорожных путей от города Лобни до Дмитровского городского округа. Кроме того, по ранее изъятым с места вещам подростка назначена генетическая экспертиза, поручено проверить составы и вагоны поездов, которые ранее проходили по данному маршруту.