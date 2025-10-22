https://ria.ru/20251022/podrazdelenie-2049817099.html
ВС России освободили Павловку в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Павловка Запорожской области, сообщило РИА Новости, 22.10.2025
ВС России освободили Павловку в Запорожской области
