Число уникальных подписчиков нижегородских госпабликов достигло 1,5 млн

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт – РИА Новости. Число уникальных подписчиков официальных страниц учреждений и ведомств Нижегородской области достигло 1,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Полтора миллиона подписчиков госпабликов означают, что каждый второй житель региона и порядка 70% нижегородской интернет-аудитории подписаны хотя бы на одно из официальных сообществ. Всего с момента вступления в силу закона о госпабликах (1 декабря 2022 года) в регионе было создано 3,7 тысячи официальных страниц", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сегодня интернет-площадки становятся самым простым и удобным форматом диалога между властью и обществом.

"Госпаблики превратились в незаменимый инструмент для нижегородцев. Кто-то впервые отвел ребенка в детский сад или школу и подписался на их группу. Кто-то ищет график работы врачей в поликлинике, хочет сообщить о проблеме во дворе, найти расписание автобуса или узнать, какие положены социальные льготы. Госпаблики помогают доносить до граждан важную информацию, а также оперативнее решать их вопросы", – цитирует пресс-служба слова Никитина.

Отмечается, что значительная часть обращений граждан в соцсетях – около 60% – поступает в органы власти через комментарии и сообщения в госпабликах. Оперативную передачу таких сигналов в ответственные ведомства обеспечивает центр управления регионом (ЦУР), который курирует работу официальных страниц и обратную связь с жителями в соцсетях.

"Более 30 тысяч постов публикуется в госпабликах еженедельно. В сентябре этого года среди всех сообщений жителей в органы власти большая часть пришла именно через госпаблики. По некоторым сферам, например, образование, культура, спорт, этот показатель - более 70 процентов. Это, как и постоянный рост числа подписчиков, говорит о доверии к официальным сообществам. Администраторы госпабликов – это уже профессия, мы регулярно обучаем их, внедряем в их работу полезные сервисы, чтобы контент был не только полезным, но и интересным", – приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР Нижегородской области Алексея Ушакова.