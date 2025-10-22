https://ria.ru/20251022/plan-2049737877.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T03:05:00+03:00
2025-10-22T03:05:00+03:00
2025-10-22T03:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области ввели план "Ковер"
МЧС: на территории Пензенской области ввели план "Ковер"