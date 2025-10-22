https://ria.ru/20251022/peskov-2049802632.html
Песков ответил на вопрос о сроках проведения росийско-арабского саммита
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что понимания по срокам проведения российско-арабского саммита пока нет. РИА Новости, 22.10.2025
Песков: понимания по срокам проведения росийско-арабского саммита нет