Песков ответил на вопрос о сроках проведения росийско-арабского саммита

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что понимания по срокам проведения российско-арабского саммита пока нет.

"Пока нет понимания по срокам", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.