Песков ответил на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Орбана
12:07 22.10.2025 (обновлено: 12:58 22.10.2025)
Песков ответил на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Орбана
Песков ответил на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Орбана
Пока нового телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не планируется, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 22.10.2025
2025
россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште, в мире
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште, В мире
Песков: нового телефонного разговора Путина и Орбана пока не планируется

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пока нового телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока нового нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый разговор между Путиным и Орбаном.
Семнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ходе разговора Путин проинформировал Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом.
Владимир Путин и Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Песков рассказал об отношениях Путина, Трампа и Орбана
20 октября, 12:50
 
РоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанДмитрий ПесковВстреча Путина и Трампа в БудапештеВ мире
 
 
