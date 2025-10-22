https://ria.ru/20251022/peskov-2049800562.html
Песков ответил на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Орбана
Пока нового телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не планируется, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:07:00+03:00
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
встреча путина и трампа в будапеште
в мире
