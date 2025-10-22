Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главу следственного отдела по Чайковскому
15:54 22.10.2025
Суд арестовал главу следственного отдела по Чайковскому
Суд арестовал до 27 ноября руководителя следственного отдела по пермскому Чайковскому регионального СУСК РФ Павла Чепкасова по делу о превышении должностных... РИА Новости, 22.10.2025
Суд арестовал главу следственного отдела по Чайковскому

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Суд арестовал до 27 ноября руководителя следственного отдела по пермскому Чайковскому регионального СУСК РФ Павла Чепкасова по делу о превышении должностных полномочий и организации фальсификации доказательств, сообщил Дзержинский районный суд.
По данным суда, фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех умышленных преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и одном умышленном преступлении против правосудия. Речь о статьях о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Другие подробности не указываются.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Чепкасова сроком на 1 месяц 7 суток, до 27 ноября 2025 года. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Дело об убийстве главы отдела пермского СК передали в суд
25 ноября 2024, 16:48
 
