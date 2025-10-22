Суд арестовал главу следственного отдела по Чайковскому

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Суд арестовал до 27 ноября руководителя следственного отдела по пермскому Чайковскому регионального СУСК РФ Павла Чепкасова по делу о превышении должностных полномочий и организации фальсификации доказательств, сообщил Дзержинский районный суд.

По данным суда, фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех умышленных преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и одном умышленном преступлении против правосудия. Речь о статьях о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Другие подробности не указываются.