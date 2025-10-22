https://ria.ru/20251022/perm-2049874732.html
Суд арестовал главу следственного отдела по Чайковскому
Суд арестовал главу следственного отдела по Чайковскому - РИА Новости, 22.10.2025
Суд арестовал главу следственного отдела по Чайковскому
Суд арестовал до 27 ноября руководителя следственного отдела по пермскому Чайковскому регионального СУСК РФ Павла Чепкасова по делу о превышении должностных...
ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Суд арестовал до 27 ноября руководителя следственного отдела по пермскому Чайковскому регионального СУСК РФ Павла Чепкасова по делу о превышении должностных полномочий и организации фальсификации доказательств, сообщил Дзержинский районный суд.
По данным суда, фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех умышленных преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и одном умышленном преступлении против правосудия. Речь о статьях о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Другие подробности не указываются.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Чепкасова сроком на 1 месяц 7 суток, до 27 ноября 2025 года. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.