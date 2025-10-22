МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Музыкант и лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступил за переворот в Киеве для смены власти, которую, по его мнению, должны получить военные.

Скрипка считает, что украинские граждане, по его мнению, часто выбирают популистов, играющих на эмоциях избирателей. При этом он отметил, что даже военные и волонтеры должны пройти проверку, чтобы понять, какими они являются "за пределами медийного образа".