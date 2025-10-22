https://ria.ru/20251022/perevorot-2049834449.html
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране - РИА Новости, 22.10.2025
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране
Музыкант и лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступил за переворот в Киеве для смены власти, которую, по его мнению, должны получить... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:08:00+03:00
2025-10-22T14:08:00+03:00
2025-10-22T17:03:00+03:00
в мире
киев
россия
олег скрипка
вопли видоплясова
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62090/58/620905825_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_701926f75b39703dd5f6846fed4989b7.jpg
https://ria.ru/20251003/zapad-2046216620.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62090/58/620905825_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_cb44651197e1d53960cf02222e249b3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, олег скрипка, вопли видоплясова, украина
В мире, Киев, Россия, Олег Скрипка, Вопли Видоплясова, Украина
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Скрипка призвал к военному перевороту в Киеве
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Музыкант и лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступил за переворот в Киеве для смены власти, которую, по его мнению, должны получить военные.
"Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например, Мадьяра (главнокомандующего силами БПЛА Роберта Бровди. — Прим. ред.) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко (бывший главарь одесского филиала "Правого сектора"*)", — заявил Скрипка
в интервью украинскому телеканалу "Апостроф".
Скрипка считает, что украинские граждане, по его мнению, часто выбирают популистов, играющих на эмоциях избирателей. При этом он отметил, что даже военные и волонтеры должны пройти проверку, чтобы понять, какими они являются "за пределами медийного образа".
* Запрещенная в России террористическая организация.