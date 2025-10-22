Рейтинг@Mail.ru
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране
14:08 22.10.2025 (обновлено: 17:03 22.10.2025)
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране
Музыкант и лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступил за переворот в Киеве для смены власти, которую, по его мнению, должны получить... РИА Новости, 22.10.2025
Лидер украинской музыкальной группы выступил за военный переворот в стране

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Скрипка призвал к военному перевороту в Киеве

Олег Скрипка
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Олег Скрипка. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Музыкант и лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка выступил за переворот в Киеве для смены власти, которую, по его мнению, должны получить военные.
"Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например, Мадьяра (главнокомандующего силами БПЛА Роберта Бровди. — Прим. ред.) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко (бывший главарь одесского филиала "Правого сектора"*)", — заявил Скрипка в интервью украинскому телеканалу "Апостроф".
Скрипка считает, что украинские граждане, по его мнению, часто выбирают популистов, играющих на эмоциях избирателей. При этом он отметил, что даже военные и волонтеры должны пройти проверку, чтобы понять, какими они являются "за пределами медийного образа".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
NYT: Запад признал, что Зеленский присвоил себе власть на Украине
3 октября, 16:38
 
