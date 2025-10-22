Рейтинг@Mail.ru
Выдворенный из Латвии пенсионер может получить жилье в регионе России - РИА Новости, 22.10.2025
22.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер может получить жилье в регионе России
Выдворенного властями Латвии российского 74-летнего пенсионера Григория Еременко, который сейчас находится в одном из московских центров соцадаптации, могут... РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Выдворенного властями Латвии российского 74-летнего пенсионера Григория Еременко, который сейчас находится в одном из московских центров соцадаптации, могут переселить в другой регион, об этом РИА Новости заявил сам Еременко.
Ранее полицейские вручили паспорт РФ 74-летнему россиянину, которого власти Латвии выдворили из страны. Как рассказал сам пенсионер РИА Новости, покинуть Латвию он был вынужден из-за того, что его лишили ВНЖ после несданного экзамена по латышскому языку.
"Ко мне несколько дней назад приехал незнакомый мужчина и попросил подписать некий документ, который касается моего переселения в поселок в Астраханской области", - сказал Еременко.
При этом пенсионер не знает, когда и как он отправится в Астраханскую область. Сейчас мужчина ждет результатов медицинских анализов.
Вместе с тем Еременко ранее рассказывал агентству, что очень бы хотел переехать в Псков или Псковскую область, где бы начал рыбачить и вести хозяйство.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
