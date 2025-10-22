Выдворенный из Латвии пенсионер может получить жилье в регионе России

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Выдворенного властями Латвии российского 74-летнего пенсионера Григория Еременко, который сейчас находится в одном из московских центров соцадаптации, могут переселить в другой регион, об этом РИА Новости заявил сам Еременко.