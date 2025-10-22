https://ria.ru/20251022/pashinyan-2049893257.html
Пашинян заявил о своей непричастности к аресту мэра Гюмри
Пашинян заявил о своей непричастности к аресту мэра Гюмри - РИА Новости, 22.10.2025
Пашинян заявил о своей непричастности к аресту мэра Гюмри
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что непричастен к аресту оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна.
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что непричастен к аресту оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна.
В ходе правительственного часа в парламенте Пашиняна попросили прокомментировать заявление оппозиции, согласно которому Гукасян
был арестован после его критики с трибуны парламента.
"Жаль, что регламентом не предусмотрен ответ на вопросы депутатов ссылкой с Youtube
. Вы говорите, что Вардан Гукасян был задержан из-за моих мыслей. Вардан Гукасян задержан из-за его мыслей и действий. При чем здесь мои мысли? Мои мысли могут быть использованы против меня. Что комментировать? Могу дать ссылку с Youtube", - в частности, заявил Пашинян
.
Гукасян был арестован ереванским судом на два месяца 21 октября
Ранее адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "получение взятки", назвав это политическим преследованием. Он отметил, что Гукасян не признаёт свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.