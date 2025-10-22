Рейтинг@Mail.ru
Пашинян пригрозил отобрать храмы у Армянской апостольской церкви
Религия
 
16:39 22.10.2025
Пашинян пригрозил отобрать храмы у Армянской апостольской церкви
Пашинян пригрозил отобрать храмы у Армянской апостольской церкви
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отобрать у Армянской апостольской церкви (ААЦ) часть храмов. РИА Новости, 22.10.2025
армения
ереван
россия
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отобрать у Армянской апостольской церкви (ААЦ) часть храмов.
«
"Есть такая тонкость, на которую хочу обратить внимание, и это может стать направлением обслуживания нашей повестки по восстановлению духовной жизни… Многочисленные памятники находятся на балансе правительства и ряд храмов переданы Армянской апостольской церкви в безвозмездное пользование. Думаю, там, где нет духовной жизни, а есть интриги, мы можем эти памятники вернуть обществу", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна
29 июня, 22:37
Он заявил, что местом, где "есть духовная жизнь" является монастырь Оганаванк, настоятелем которого был лишенный сана иерей Арам Асатрян. Премьер пообещал помочь священнику-расстриге и таким как он священникам "восстановить реальную духовную жизнь", сообщив, что примет причастие от лишенного сана священника.
Во вторник католикос всех армян Гарегин II лишил Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он будет причислен к мирянам под именем Степан Асатрян. Ранее в пресс-канцелярии духовного центра ААЦ Первопрестольного Святого Эчмиадзина сообщили, что основанием для лишения священника духовного сана послужили доклад предводителя Арагацотнской епархии и заключение комиссии по награждениям и дисциплинарным вопросам.
Шестнадцатого октября суд в Ереване арестовал главу Арагацотнской епархии ААЦ епископа Мкртича Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна в рамках дела о принуждении к участию в митингах. При этом прозападная общественная организация "Объединение информированных граждан" призналась, что это она запустила процесс преследования священнослужителей, основываясь на заявлении настоятеля монастыря Ованаванк иерея Арама Асатряна в эфире общественного телевидения Армении о том, что якобы в 2021 году в ААЦ принуждали к участию в предвыборных митингах одной из политических сил.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Британии высказались о преследовании священников в Армении
28 июня, 15:04
 
РелигияВ миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
