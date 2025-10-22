Парламент Израиля предварительно одобрил проект о праве на Западный берег

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Парламент Израиля (Кнессет) в среду одобрил в первом чтении законопроект о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан, сообщила парламентская пресс-служба.

"В предварительном чтении одобрен законопроект о распространении суверенитета Государства Израиль на территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.)", - говорится в сообщении.