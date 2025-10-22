https://ria.ru/20251022/parlament-2049874383.html
Парламент Израиля предварительно одобрил проект о праве на Западный берег
Парламент Израиля предварительно одобрил проект о праве на Западный берег
Парламент Израиля (Кнессет) в среду одобрил в первом чтении законопроект о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан, РИА Новости, 22.10.2025
Парламент Израиля предварительно одобрил проект о праве на Западный берег
