Рейтинг@Mail.ru
Парламент Израиля предварительно одобрил проект о праве на Западный берег - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/parlament-2049874383.html
Парламент Израиля предварительно одобрил проект о праве на Западный берег
Парламент Израиля предварительно одобрил проект о праве на Западный берег - РИА Новости, 22.10.2025
Парламент Израиля предварительно одобрил проект о праве на Западный берег
Парламент Израиля (Кнессет) в среду одобрил в первом чтении законопроект о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан, РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:52:00+03:00
2025-10-22T15:52:00+03:00
в мире
израиль
западный берег реки иордан
кнессет израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20251013/lavrov-2047921182.html
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, западный берег реки иордан, кнессет израиля
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Кнессет Израиля
Парламент Израиля предварительно одобрил проект о праве на Западный берег

Парламент Израиля в первом чтении одобрил проект о праве на Западный берег

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Парламент Израиля (Кнессет) в среду одобрил в первом чтении законопроект о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан, сообщила парламентская пресс-служба.
"В предварительном чтении одобрен законопроект о распространении суверенитета Государства Израиль на территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.)", - говорится в сообщении.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Нужно конкретизировать судьбу западного берега реки Иордан, заявил Лавров
13 октября, 11:53
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданКнессет Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала