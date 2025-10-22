https://ria.ru/20251022/palestina-2049929035.html
МИД Палестины осудил попытки Израиля аннексировать Западный берег Иордана
МИД Палестины осудил попытки Израиля аннексировать Западный берег Иордана - РИА Новости, 22.10.2025
МИД Палестины осудил попытки Израиля аннексировать Западный берег Иордана
Палестина решительно осуждает попытки парламента Израиля (кнессета) аннексировать Западный берег, говорится в заявлении палестинского министерства иностранных... РИА Новости, 22.10.2025
МИД Палестины осудил попытки Израиля аннексировать Западный берег Иордана
МИД Палестины осудил попытки парламента Израиля аннексировать Западный берег