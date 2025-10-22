Рейтинг@Mail.ru
МИД Палестины осудил попытки Израиля аннексировать Западный берег Иордана
19:57 22.10.2025
МИД Палестины осудил попытки Израиля аннексировать Западный берег Иордана
МИД Палестины осудил попытки Израиля аннексировать Западный берег Иордана - РИА Новости, 22.10.2025
МИД Палестины осудил попытки Израиля аннексировать Западный берег Иордана
Палестина решительно осуждает попытки парламента Израиля (кнессета) аннексировать Западный берег, говорится в заявлении палестинского министерства иностранных... РИА Новости, 22.10.2025
в мире, палестина, израиль, западный берег реки иордан
В мире, Палестина, Израиль, Западный берег реки Иордан
МИД Палестины осудил попытки Израиля аннексировать Западный берег Иордана

МИД Палестины осудил попытки парламента Израиля аннексировать Западный берег

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
КАИР, 22 окт - РИА Новости. Палестина решительно осуждает попытки парламента Израиля (кнессета) аннексировать Западный берег, говорится в заявлении палестинского министерства иностранных дел.
В среду парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о распространении израильского суверенитета на все территории Западного берега реки Иордан.
"Министерство иностранных дел Государства Палестина отвергает и решительно осуждает попытки кнессета аннексировать палестинские территории путем одобрения им сегодня того, что называется "установление израильского суверенитета", - говорится в заявлении МИД Палестины.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В мире, Палестина, Израиль, Западный берег реки Иордан
 
 
