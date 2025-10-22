Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: 12 домов строят по программе "Московские кварталы" - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ovchinskiy-2049807680.html
Овчинский: 12 домов строят по программе "Московские кварталы"
Овчинский: 12 домов строят по программе "Московские кварталы" - РИА Новости, 22.10.2025
Овчинский: 12 домов строят по программе "Московские кварталы"
В пяти округах Москвы возводят 12 домов для проекта "Московские кварталы", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:00:00+03:00
2025-10-22T14:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
https://ria.ru/20251022/ovchinskiy-2049682890.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: 12 домов строят по программе "Московские кварталы"

Овчинский: 12 домов строят для проекта "Московские кварталы"

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В пяти округах Москвы возводят 12 домов для проекта "Московские кварталы", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Сейчас по проекту строят 12 домов. Всего на данный момент новостройки возводят в пяти округах Москвы. Самое активное строительство по проекту ведут в районах Измайлово и Южное Медведково", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что по проекту предлагаются не только квартиры, но и машино-места в подземных паркингах и коммерческие помещения.
Власти Москвы запустили проект "Московские кварталы" в мае 2025 года. Квартиры в его рамках можно приобрести через прямые продажи, а также в формате электронных аукционов.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Овчинский: по проекту "Московские кварталы" построен первый дом
08:50
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала