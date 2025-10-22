С голыми руками на кабанов и крокодилов: история отшельника Михаила Фоменко

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Его прозвали "русским Тарзаном": в 26 лет он ушел из дома и поселился в джунглях в Австралии, предпочтя цивилизации жизнь в дикой природе, где на каждом шагу поджидала опасность. Об удивительной судьбе Михаила Фоменко — в материале РИА Новости.
Бежать помогли китайские контрабандисты
Михаил родился в 1930-м году в Советском Союзе, его родителями были грузинская княжна Елизавета Мачабели и учитель литературы Даниил Фоменко — когда-то известный спортсмен.
Калужская площадь в Москве, 1929
Помимо сына, в семье было еще три дочери. В конце 1930-х, опасаясь репрессий, семья решила бежать из СССР. Перейти границу им помогли контрабандисты из Китая. Семья месяц шла по тайге: днем прятались, а ночами продолжали путь.
© Getty Images / Pictorial ParadeРемонт лодки в Китае, 1940
© Getty Images / Pictorial Parade
Ремонт лодки в Китае, 1940
"Мы полностью доверились этим контрабандистам. Не знаю, как выжили", — вспоминает одна из дочерей Инесса.
Некоторое время Фоменко жили в Японии, затем переехали в Австралию.
Чуть не стал олимпийским чемпионом
Отец быстро нашел работу, устроившись преподавателем в один из колледжей Сиднея. А вот Михаилу было сложно стать своим в школе: английский давался с трудом, мальчик чувствовал себя чужаком.
Заметив трудности сына, отец подарил ему "Одиссею" Гомера. Позже станет понятно, что античная поэма тогда кардинально изменила мировоззрение юноши.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция иллюстрации художника Геннадия Епифанова "Сирены" к поэме Гомера "Одиссея"
Репродукция иллюстрации художника Геннадия Епифанова "Сирены" к поэме Гомера "Одиссея"
При этом Михаил полюбил уроки физкультуры, среди сверстников он отличался физической силой. Например, прекрасно показал себя на соревнованиях по десятиборью. Позднее юноша стал кандидатом в национальную сборную для участия в Олимпийских играх 1956-го. Однако в тот самый момент Михаил решил круто изменить жизнь.
Убивал кабанов и крокодилов голыми руками
В 1956 году Фоменко ушел из дома и отправился в джунгли. Вдохновленный приключениями Одиссея, он решил пересечь Коралловое море на самодельной лодке.
© Getty Images / ltosБольшой Барьерный риф, Австралия
© Getty Images / ltos
Большой Барьерный риф, Австралия
Путь Михаила лежал от австралийского порта Куктаун до Новой Гвинеи — расстояние 600 километров. После этого он оказался в больнице с дизентерией. А в 1959-м чуть не умер от голода, его едва выходили аборигены. Но все эти испытания не останавливали Фоменко.
Некоторое время Михаил прожил вместе с аборигенами на нетронутом цивилизацией полуострове Кейп-Йорк, где не уступал местным жителям в умении охотиться на крокодилов и кабанов. Он стал живой легендой австралийского севера, и далеко не все верили в его существование.
© Getty Images / Oliver StreweКейп-Йорк, Австралия
© Getty Images / Oliver Strewe
Кейп-Йорк, Австралия
Рассказывали, что мужчина в одиночку охотился на кабанов и крокодилов и убивал их голыми руками. Мог пробежать 25-30 километров без остановки на отдых.
Сам Михаил так говорил о своем выборе: "Я отрекся от того, что вы называете цивилизацией. Я хочу жить своей жизнью, иначе я буду жив лишь наполовину".
Отправили в психбольницу, где лечили электрошоком
В начале 1960-х умирает отец Михаила Даниил — он был единственным в семье, кто поддерживал любовь сына к странствованиям и жизни в джунглях.
После смерти мужа мать Михаила решила вернуть его любыми средствами домой и обратилась за помощью в полицию.
В 1964-м Михаила разыскали и арестовали за бродяжничество и непристойный внешний вид — на мужчине была лишь набедренная повязка. А поймать его удалось только потому, что он был ранен после нападения кабана.
© Getty Images / Fairfax Media ArchivesБольница в Сиднее, 1966
© Getty Images / Fairfax Media Archives
Больница в Сиднее, 1966
Фоменко поместили на несколько месяцев в психиатрическую клиинику, где его старались вернуть в лоно цивилизации с помощью сильнодействующих лекарств и электрошока.
Однако такое лечение лишь сильнее отдалило Фоменко от людей. Получив в итоге справку, что здоров, он вернулся в джунгли Кейп-Йорка.
"Мать очень сожалела о содеянном, — вспоминала после смерти матери сестра Михаила Нина. — Особенно из-за насильственного лечения".
В набедренной повязке и с мешком на плече
Михаил окончательно переселился в дикие джунгли. Иногда его замечали идущим вдоль автомагистралей. В старости Фоменко стал чаще выходить к людям, заходил в маленькие магазинчики, где пополнял припасы.
© Getty Images / Oliver StreweКейп-Йорк, Австралия
© Getty Images / Oliver Strewe
Кейп-Йорк, Австралия
Поклонники всегда с нетерпением ждали встречи с ним, фотографировали его в набедренной повязке и с мешком на плече.
Последнее интервью с Фоменко показали по телевидению в передаче Alternatives в 1996-м. Он рассказал о своей повседневной жизни: пожарах из-за молний, борьбе с крокодилами и акулами, поисках еды.
© Getty Images / Lea McQuillan / 500pxКрокодил
© Getty Images / Lea McQuillan / 500px
Крокодил
Перед зрителями предстал 66-летний мужчина, у которого осталось лишь четыре зуба, но он продолжал жить по собственным правилам.
В 2012-м "дикий человек Кейп-Йорка", как прозвали его местные, внезапно исчез. Жители Квисленда заволновались, но Михаил Фоменко вскоре нашелся — в доме престарелых. В джунглях из-за состояния здоровья он находиться уже не мог.
До конца своих дней, уже сидя в инвалидном кресле, он продолжал делать зарядку и никогда ни на что не жаловался. "Русский Тарзан" умер в 2018-м в возрасте 88 лет.