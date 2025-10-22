С голыми руками на кабанов и крокодилов: история отшельника Михаила Фоменко

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Его прозвали "русским Тарзаном": в 26 лет он ушел из дома и поселился в джунглях в Австралии, предпочтя цивилизации жизнь в дикой природе, где на каждом шагу поджидала опасность. Об удивительной судьбе Михаила Фоменко — в материале РИА Новости.

Бежать помогли китайские контрабандисты

Михаил родился в 1930-м году в Советском Союзе, его родителями были грузинская княжна Елизавета Мачабели и учитель литературы Даниил Фоменко — когда-то известный спортсмен.

Помимо сына, в семье было еще три дочери. В конце 1930-х, опасаясь репрессий, семья решила бежать из СССР. Перейти границу им помогли контрабандисты из Китая. Семья месяц шла по тайге: днем прятались, а ночами продолжали путь.

© Getty Images / Pictorial Parade Ремонт лодки в Китае, 1940 © Getty Images / Pictorial Parade Ремонт лодки в Китае, 1940

"Мы полностью доверились этим контрабандистам. Не знаю, как выжили", — вспоминает одна из дочерей Инесса.

Некоторое время Фоменко жили в Японии, затем переехали в Австралию.

Чуть не стал олимпийским чемпионом

Отец быстро нашел работу, устроившись преподавателем в один из колледжей Сиднея. А вот Михаилу было сложно стать своим в школе: английский давался с трудом, мальчик чувствовал себя чужаком.

Заметив трудности сына, отец подарил ему "Одиссею" Гомера. Позже станет понятно, что античная поэма тогда кардинально изменила мировоззрение юноши.

При этом Михаил полюбил уроки физкультуры, среди сверстников он отличался физической силой. Например, прекрасно показал себя на соревнованиях по десятиборью. Позднее юноша стал кандидатом в национальную сборную для участия в Олимпийских играх 1956-го. Однако в тот самый момент Михаил решил круто изменить жизнь.

Убивал кабанов и крокодилов голыми руками

В 1956 году Фоменко ушел из дома и отправился в джунгли. Вдохновленный приключениями Одиссея, он решил пересечь Коралловое море на самодельной лодке.

© Getty Images / ltos Большой Барьерный риф, Австралия © Getty Images / ltos Большой Барьерный риф, Австралия

Путь Михаила лежал от австралийского порта Куктаун до Новой Гвинеи — расстояние 600 километров. После этого он оказался в больнице с дизентерией. А в 1959-м чуть не умер от голода, его едва выходили аборигены. Но все эти испытания не останавливали Фоменко.

Некоторое время Михаил прожил вместе с аборигенами на нетронутом цивилизацией полуострове Кейп-Йорк, где не уступал местным жителям в умении охотиться на крокодилов и кабанов. Он стал живой легендой австралийского севера, и далеко не все верили в его существование.

© Getty Images / Oliver Strewe Кейп-Йорк, Австралия © Getty Images / Oliver Strewe Кейп-Йорк, Австралия

Рассказывали, что мужчина в одиночку охотился на кабанов и крокодилов и убивал их голыми руками. Мог пробежать 25-30 километров без остановки на отдых.

Сам Михаил так говорил о своем выборе: "Я отрекся от того, что вы называете цивилизацией. Я хочу жить своей жизнью, иначе я буду жив лишь наполовину".

Отправили в психбольницу, где лечили электрошоком

В начале 1960-х умирает отец Михаила Даниил — он был единственным в семье, кто поддерживал любовь сына к странствованиям и жизни в джунглях.

После смерти мужа мать Михаила решила вернуть его любыми средствами домой и обратилась за помощью в полицию.

В 1964-м Михаила разыскали и арестовали за бродяжничество и непристойный внешний вид — на мужчине была лишь набедренная повязка. А поймать его удалось только потому, что он был ранен после нападения кабана.

© Getty Images / Fairfax Media Archives Больница в Сиднее, 1966 © Getty Images / Fairfax Media Archives Больница в Сиднее, 1966

Фоменко поместили на несколько месяцев в психиатрическую клиинику, где его старались вернуть в лоно цивилизации с помощью сильнодействующих лекарств и электрошока.

Однако такое лечение лишь сильнее отдалило Фоменко от людей. Получив в итоге справку, что здоров, он вернулся в джунгли Кейп-Йорка.

"Мать очень сожалела о содеянном, — вспоминала после смерти матери сестра Михаила Нина. — Особенно из-за насильственного лечения".

В набедренной повязке и с мешком на плече

Михаил окончательно переселился в дикие джунгли. Иногда его замечали идущим вдоль автомагистралей. В старости Фоменко стал чаще выходить к людям, заходил в маленькие магазинчики, где пополнял припасы.

© Getty Images / Oliver Strewe Кейп-Йорк, Австралия © Getty Images / Oliver Strewe Кейп-Йорк, Австралия

Поклонники всегда с нетерпением ждали встречи с ним, фотографировали его в набедренной повязке и с мешком на плече.

Последнее интервью с Фоменко показали по телевидению в передаче Alternatives в 1996-м. Он рассказал о своей повседневной жизни: пожарах из-за молний, борьбе с крокодилами и акулами, поисках еды.

© Getty Images / Lea McQuillan / 500px Крокодил © Getty Images / Lea McQuillan / 500px Крокодил

Перед зрителями предстал 66-летний мужчина, у которого осталось лишь четыре зуба, но он продолжал жить по собственным правилам.

В 2012-м "дикий человек Кейп-Йорка", как прозвали его местные, внезапно исчез. Жители Квисленда заволновались, но Михаил Фоменко вскоре нашелся — в доме престарелых. В джунглях из-за состояния здоровья он находиться уже не мог.