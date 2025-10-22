Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 145

УЛАН-УДЭ, 22 окт — РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ достигло 145, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
"По состоянию на 22 октября на 8:00 зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей", — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 121 пострадавшем, госпитализация потребовалась 67.
О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО "Восток", которую купили в магазинах торговой сети "Николаевский". На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Цех закрыли, продажу 6,4 тонны готовой продукции приостановили.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Обвинение предъявили заведующей производством цеха компании "Восток". Суд отправил ее под стражу.