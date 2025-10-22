Финалисты чемпионата "Профессионалы" поборются в администрировании отелей

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Продемонстрировать мастерство в отрасли гостеприимства смогут конкурсанты финала чемпионата "Профессионалы", который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

"Современным отелям необходимы высококвалифицированные специалисты, которые понимают тренды индустрии гостеприимства", — подчеркивает главный эксперт компетенции "Администрирование отеля" Нина Эристави, ее слова приводит пресс-служба.

Эксперт отметила высокий уровень конкурсантов и указала, что индустриальные партнеры принимают активное участие в чемпионатах, они заинтересованы в привлечении призеров и победителей финалов.

"Для успешного выступления необходимы не только профессиональные знания, но и стрессоустойчивость. Важно, чтобы участники были готовы к нестандартным ситуациям и умели быстро адаптироваться к резким изменениям в работе", — резюмирует Эристави.

В будущем финалисты чемпионата "Профессионалы" имеют отличные перспективы трудоустройства в крупных отелях страны, уверена эксперт.

Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.