Финалисты чемпионата "Профессионалы" поборются в администрировании отелей
22.10.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
17:18 22.10.2025
Финалисты чемпионата "Профессионалы" поборются в администрировании отелей
Финалисты чемпионата "Профессионалы" поборются в администрировании отелей
Продемонстрировать мастерство в отрасли гостеприимства смогут конкурсанты финала чемпионата "Профессионалы", который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4
чемпионат «профессионалы»
Финалисты чемпионата "Профессионалы" поборются в администрировании отелей

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Продемонстрировать мастерство в отрасли гостеприимства смогут конкурсанты финала чемпионата "Профессионалы", который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
"Современным отелям необходимы высококвалифицированные специалисты, которые понимают тренды индустрии гостеприимства", — подчеркивает главный эксперт компетенции "Администрирование отеля" Нина Эристави, ее слова приводит пресс-служба.
Молодой человек во время работы - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Эксперт отметила высокий уровень конкурсантов и указала, что индустриальные партнеры принимают активное участие в чемпионатах, они заинтересованы в привлечении призеров и победителей финалов.
"Для успешного выступления необходимы не только профессиональные знания, но и стрессоустойчивость. Важно, чтобы участники были готовы к нестандартным ситуациям и умели быстро адаптироваться к резким изменениям в работе", — резюмирует Эристави.
В будущем финалисты чемпионата "Профессионалы" имеют отличные перспективы трудоустройства в крупных отелях страны, уверена эксперт.
Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.
