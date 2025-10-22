https://ria.ru/20251022/otel-2049900417.html
Финалисты чемпионата "Профессионалы" поборются в администрировании отелей
Финалисты чемпионата "Профессионалы" поборются в администрировании отелей - РИА Новости, 22.10.2025
Финалисты чемпионата "Профессионалы" поборются в администрировании отелей
Продемонстрировать мастерство в отрасли гостеприимства смогут конкурсанты финала чемпионата "Профессионалы", который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:18:00+03:00
2025-10-22T17:18:00+03:00
2025-10-22T17:18:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049898393_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a030996af110c8b7fc2ddfcac5228020.jpg
https://ria.ru/20251022/norkin-2049896507.html
https://ria.ru/20251021/finalist-2049695767.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049898393_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33cad49ad2e21b1c5d0cc4cec672393e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Финалисты чемпионата "Профессионалы" поборются в администрировании отелей
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство администрирования отелей
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Продемонстрировать мастерство в отрасли гостеприимства смогут конкурсанты финала чемпионата "Профессионалы", который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
"Современным отелям необходимы высококвалифицированные специалисты, которые понимают тренды индустрии гостеприимства", — подчеркивает главный эксперт компетенции "Администрирование отеля" Нина Эристави, ее слова приводит пресс-служба.
Эксперт отметила высокий уровень конкурсантов и указала, что индустриальные партнеры принимают активное участие в чемпионатах, они заинтересованы в привлечении призеров и победителей финалов.
"Для успешного выступления необходимы не только профессиональные знания, но и стрессоустойчивость. Важно, чтобы участники были готовы к нестандартным ситуациям и умели быстро адаптироваться к резким изменениям в работе", — резюмирует Эристави.
В будущем финалисты чемпионата "Профессионалы" имеют отличные перспективы трудоустройства в крупных отелях страны, уверена эксперт.
Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.