Рейтинг@Mail.ru
Орбан ответил на угрозы Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 22.10.2025 (обновлено: 00:00 23.10.2025)
https://ria.ru/20251022/orban-2049955652.html
Орбан ответил на угрозы Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба"
Орбан ответил на угрозы Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 23.10.2025
Орбан ответил на угрозы Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на угрозы главы польского МИД Радослава Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба" заявил, что разум членов польского РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-22T23:57:00+03:00
2025-10-23T00:00:00+03:00
в мире
венгрия
польша
германия
виктор орбан
радослав сикорский
вооруженные силы украины
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
https://ria.ru/20251022/sikorskiy-2049930892.html
венгрия
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, польша, германия, виктор орбан, радослав сикорский, вооруженные силы украины, северный поток
В мире, Венгрия, Польша, Германия, Виктор Орбан, Радослав Сикорский, Вооруженные силы Украины, Северный поток
Орбан ответил на угрозы Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба"

Орбан в ответ на угрозы Сикорского заявил, что Польшу охватил военный психоз

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на угрозы главы польского МИД Радослава Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба" заявил, что разум членов польского правительства охвачен военным психозом.
Ранее Сикорский фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, выразив надежду, что ВСУ удастся вывести его из строя.
«

"Разум польского правительства захватил военный психоз. Они хотят разрушить тысячелетнюю венгерско-польскую дружбу. Они поддерживают взрыв в рамках диверсионной операции нефтепровода "Дружба", как это произошло с "Северным потоком". Это нанесёт серьёзный ущерб кошелькам венгерских семей. Это полное безумие! Мы за дружбу наших народов. Боже, храни Польшу!" - написал Орбан в соцсети Х.

В августе глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского воинского подразделения, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба". Сийярто также заявлял, что атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии. Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что на три года запрещен въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Бровди.
В Польше по просьбе властей Германии 1 октября задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Путин, сдавайся!" Слова Сикорского о России поразили пользователей Сети
Вчера, 20:08
 
В миреВенгрияПольшаГерманияВиктор ОрбанРадослав СикорскийВооруженные силы УкраиныСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала