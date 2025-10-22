Орбан ответил на угрозы Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба"

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на угрозы главы польского МИД Радослава Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба" заявил, что разум членов польского правительства охвачен военным психозом.
«
"Разум польского правительства захватил военный психоз. Они хотят разрушить тысячелетнюю венгерско-польскую дружбу. Они поддерживают взрыв в рамках диверсионной операции нефтепровода "Дружба", как это произошло с "Северным потоком". Это нанесёт серьёзный ущерб кошелькам венгерских семей. Это полное безумие! Мы за дружбу наших народов. Боже, храни Польшу!" - написал Орбан в соцсети Х.
В августе глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского воинского подразделения, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба". Сийярто также заявлял, что атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии. Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что на три года запрещен въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Бровди.