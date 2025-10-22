Орбан ответил на угрозы Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба"

«

"Разум польского правительства захватил военный психоз. Они хотят разрушить тысячелетнюю венгерско-польскую дружбу. Они поддерживают взрыв в рамках диверсионной операции нефтепровода "Дружба", как это произошло с "Северным потоком". Это нанесёт серьёзный ущерб кошелькам венгерских семей. Это полное безумие! Мы за дружбу наших народов. Боже, храни Польшу!" - написал Орбан в соцсети Х.