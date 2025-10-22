Орбан рассказал о подготовке саммита Россия — США в Будапеште

БУДАПЕШТ, 22 окт — РИА Новости. Подготовка саммита Россия — США продолжается, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

"Дата все еще не ясна. Когда придет время, мы его организуем", — написал он в соцсети Facebook *.

Глава МИД Петер Сийярто сообщил, что обсудит с госсекретарем США Марко Рубио подготовку саммита. Говорить о переносе встречи, по его мнению, некорректно, потому что дату еще не назначали.

"Что касается МУС, президент Путин летом был в США и его не арестовывали. Если он приедет в Венгрию, он тоже не будет арестован", — добавил министр.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" главы России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В частности, им вменяется якобы "депортация" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом , обсудив с ним ситуацию вокруг Украины . По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение.

Накануне чиновник из администрации Трампа сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам американский президент заявил, что решение о саммите еще не принято. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.