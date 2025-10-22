Рейтинг@Mail.ru
10:06 22.10.2025 (обновлено: 11:57 22.10.2025)
Орбан рассказал о подготовке саммита Россия — США в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 окт — РИА Новости. Подготовка саммита Россия — США продолжается, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Дата все еще не ясна. Когда придет время, мы его организуем", — написал он в соцсети Facebook*.
Глава МИД Петер Сийярто сообщил, что обсудит с госсекретарем США Марко Рубио подготовку саммита. Говорить о переносе встречи, по его мнению, некорректно, потому что дату еще не назначали.
"Что касается МУС, президент Путин летом был в США и его не арестовывали. Если он приедет в Венгрию, он тоже не будет арестован", — добавил министр.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" главы России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В частности, им вменяется якобы "депортация" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение.
Накануне чиновник из администрации Трампа сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам американский президент заявил, что решение о саммите еще не принято. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
