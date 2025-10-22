https://ria.ru/20251022/opasnost-2049749480.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.10.2025
На территории Тульской области отменили опасность атаки БПЛА