В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА
2025-10-22T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
На территории Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА