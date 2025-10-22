Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/opasnost-2049734109.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.10.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T01:43:00+03:00
2025-10-22T01:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/44/1555334441_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_de183a274e846041a63afbc4df0f07b1.jpg
https://ria.ru/20251022/opasnost-2049729767.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/44/1555334441_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_ed667f98a034beb8668922cab5760421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

CC BY-SA 3.0 / Svetlov Artem / Aleksin, Tula Oblast, RussiaАлексин
Алексин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
CC BY-SA 3.0 / Svetlov Artem / Aleksin, Tula Oblast, Russia
Алексин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
00:20
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала