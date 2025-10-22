ООН потребовала от Израиля уважать запрет использовать голод как оружие

ГААГА, 22 окт - РИА Новости. Израиль должен уважать запрет на использование голода в качестве метода ведения войны, заявил в среду председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава.

Международный суд ООН в среду выносит консультативное заключение по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.

"Суд единогласно пришел к выводу, что Израиль обязан… уважать запрет на использование голода в качестве метода ведения войны", - заявил судья, зачитывая заключение.

Суд ООН 28 апреля - 2 мая провел заседания по консультативному разбирательству по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.