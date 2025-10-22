https://ria.ru/20251022/oon-2049906560.html
ООН потребовала от Израиля уважать запрет использовать голод как оружие
Израиль должен уважать запрет на использование голода в качестве метода ведения войны, заявил в среду председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава. РИА Новости, 22.10.2025
ГААГА, 22 окт - РИА Новости. Израиль должен уважать запрет на использование голода в качестве метода ведения войны, заявил в среду председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава.
Международный суд ООН
в среду выносит консультативное заключение по обязательствам Израиля
относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.
"Суд единогласно пришел к выводу, что Израиль обязан… уважать запрет на использование голода в качестве метода ведения войны", - заявил судья, зачитывая заключение.
Суд ООН 28 апреля - 2 мая провел заседания по консультативному разбирательству по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.
Генеральная ассамблея ООН в декабре 2024 года приняла резолюцию, в которой в самом срочном порядке попросила Международный суд вынести консультативное заключение по вопросу обязательств Израиля в части помощи оккупированным территориям Палестины
. Резолюцию поддержали 137 государств, в том числе и Россия
. Еще 12 выступили против, а 22 воздержались.