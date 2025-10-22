Израиль обязан обеспечивать потребности палестинцев, заявили в ООН

Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото

© AP Photo / Peter Dejong Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге

ГААГА, 22 окт - РИА Новости. Израиль обязан обеспечивать основные потребности палестинского населения, включая поставки помощи, заявил в среду председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава.

Международный суд ООН в среду выносит консультативное заключение по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.

"Израиль обязан обеспечивать основные потребности местного населения, включая поставки, необходимые для его снабжения", - сообщил Ивасава на заседании суда.

По его словам, обязательства в этом отношении изложены в статьях 55 и 56 Четвертой Женевской конвенции.

Международный суд ООН 28 апреля - 2 мая провел заседания по консультативному разбирательству по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.