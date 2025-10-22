Рейтинг@Mail.ru
Израиль обязан обеспечивать потребности палестинцев, заявили в ООН - РИА Новости, 22.10.2025
17:18 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/oon-2049900243.html
Израиль обязан обеспечивать потребности палестинцев, заявили в ООН
Израиль обязан обеспечивать потребности палестинцев, заявили в ООН

Ивасава: Израиль обязан обеспечивать основные потребности палестинцев

© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 22 окт - РИА Новости. Израиль обязан обеспечивать основные потребности палестинского населения, включая поставки помощи, заявил в среду председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава.
Международный суд ООН в среду выносит консультативное заключение по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.
"Израиль обязан обеспечивать основные потребности местного населения, включая поставки, необходимые для его снабжения", - сообщил Ивасава на заседании суда.
По его словам, обязательства в этом отношении изложены в статьях 55 и 56 Четвертой Женевской конвенции.
Международный суд ООН 28 апреля - 2 мая провел заседания по консультативному разбирательству по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.
Генеральная ассамблея ООН в декабре 2024 года приняла резолюцию, в которой в самом срочном порядке попросила Международный суд вынести консультативное заключение по вопросу обязательств Израиля в части помощи оккупированным территориям Палестины. Резолюцию поддержали 137 государств, в том числе и Россия. Еще 12 выступили против, а 22 воздержались.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Палестинцы сами способны обеспечить свою безопасность, заявили в ХАМАС
