В Омске мужчина в женской одежде и парике пытался взломать чужие замки - РИА Новости, 22.10.2025
15:05 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/omsk-2049856904.html
В Омске мужчина в женской одежде и парике пытался взломать чужие замки
В Омске мужчина в женской одежде и парике пытался взломать чужие замки - РИА Новости, 22.10.2025
В Омске мужчина в женской одежде и парике пытался взломать чужие замки
2025-10-22T15:05:00+03:00
2025-10-22T15:05:00+03:00
происшествия
Происшествия
В Омске мужчина в женской одежде и парике пытался взломать чужие замки

ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Омская полиция организовала проверку на фоне публикации в соцсетях видео, на которых мужчина в женской одежде и рыжем парике пытался взломать чужие замки в подъезде, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
На видео видно, как мужчина в женской одежде и рыжем парике прихорашивался в лифте, а затем пытался проникнуть в чужие квартиры. По информации автора записи, ранее любителя женской одежды замечали в светлом парике и с ножом.
"В связи с размещенной в сети интернет видеозаписью и информацией о возможном противоправном поведении мужчины в многоквартирном доме на улице Масленникова сотрудниками полиции проводится проверка", – сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации жителей дома на улице Масленникова, кроссдрессер также сломал камеру видеонаблюдения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Житель Омска поджег жену во время ссоры
14 октября, 14:13
 
Происшествия
 
 
