В Омске мужчина в женской одежде и парике пытался взломать чужие замки
В Омске мужчина в женской одежде и парике пытался взломать чужие замки - РИА Новости, 22.10.2025
В Омске мужчина в женской одежде и парике пытался взломать чужие замки
Омская полиция организовала проверку на фоне публикации в соцсетях видео, на которых мужчина в женской одежде и рыжем парике пытался взломать чужие замки в... РИА Новости, 22.10.2025
происшествия
Полиция в Омске проверяет сообщения о мужчине-воре в женской одежде и парике
ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Омская полиция организовала проверку на фоне публикации в соцсетях видео, на которых мужчина в женской одежде и рыжем парике пытался взломать чужие замки в подъезде, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
На видео видно, как мужчина в женской одежде и рыжем парике прихорашивался в лифте, а затем пытался проникнуть в чужие квартиры. По информации автора записи, ранее любителя женской одежды замечали в светлом парике и с ножом.
"В связи с размещенной в сети интернет видеозаписью и информацией о возможном противоправном поведении мужчины в многоквартирном доме на улице Масленникова сотрудниками полиции проводится проверка", – сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации жителей дома на улице Масленникова, кроссдрессер также сломал камеру видеонаблюдения.