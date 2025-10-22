Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 22.10.2025
07:07 22.10.2025
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация.
махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты

© iStock.com / HJBCАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© iStock.com / HJBC
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Махачкалы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Махачкалы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Аэропорт Северный в Грозном - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
