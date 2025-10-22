https://ria.ru/20251022/ogranicheniya-2049739888.html
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 22.10.2025
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Пскова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.10.2025
пенза
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Новости
ru-RU
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты