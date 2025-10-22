Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ogranicheniya-2049739888.html
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 22.10.2025
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Пскова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T03:46:00+03:00
2025-10-22T03:46:00+03:00
пенза
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901972952_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fb9491e068fcd5bb68d3626fa3e176f8.jpg
https://ria.ru/20251022/ogranicheniya-2049733997.html
пенза
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901972952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f688d0d0666c32bf54dfbc0f4d17ab8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пенза, псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пенза, Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Пензы и Пскова ввели ограничения на полеты

© Фото : A.SavinМеждународный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : A.Savin
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Пскова, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Пенза и Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
01:41
 
ПензаПсковФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала