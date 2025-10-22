Шоу разного формата запускают для аудитории ОК

Одноклассники подвели итоги третьего сезона конкурса концепций онлайн-шоу "БлогШоу", ключевым фокусом которого в этом году стала аудитория серебряного возраста. Победителями конкурса стали популярные блогеры ОК, авторы трех проектов: "Автобродяги" с реалити-шоу о гостеприимстве, семейное психологическое шоу от Виктории Нагорной и медитативное кулинарное блог-шоу от Алены Коваленко. Проекты прошли полный цикл производства — от идеи до релиза эксклюзивно на платформе ОК. До конца ноября пользователи увидят премьеры новых проектов в группах авторов и официальном сообществе "Хобби-шоу".
Премьера первого проекта — реалити-шоу "Четыре бабушки" — состоялась 22 октября. Авторами выступил дуэт тревел-блогеров "Автобродяги". В рамках шоу бабушки из русской деревни соревнуются за призовой фонд и внимание иностранных гостей — студентов из Китая, Кубы и Нигерии, которые путешествуют по российской глубинке и знакомятся с бытом и культурой нашей страны. Их задача — погостить у четырёх бабушек из разных регионов, помочь им по хозяйству и в финале выбрать самую гостеприимную. Проект призван погрузить аудиторию в русскую культуру и традиции и пробудить ностальгические воспоминания у зрителей старшего поколения.
Реалити-шоу "Четыре бабушки"
С 28 октября на платформе ОК будет доступно семейное ток-шоу "Дружба поколений" с участием психолога Любови Розенберг. По задумке автора Виктории Нагорной, бабушки и дедушки вместе со своими внуками учатся понимать друг друга через живое общение, игры, викторины, песни и обсуждают традиции прошлого и современности, преодолевая разрыв поколений. Проект будет интересен не только старшей аудитории, но и всей семье, ведь оно концептуально объединило три поколения в одном пространстве. Зрителей ожидают три интерактивных блока, посвященных различиям советского и современного сленга, сравнению гаджетов разных поколений и прикладным знаниям из школьной программы.
Семейное ток-шоу "Дружба поколений"
А 11 ноября состоится премьера кулинарного блог-шоу "Вкус эпохи". Автор идеи и ведущая – блогер Алена Коваленко, автор группы "Мама готовит". Шоу отправляет зрителей в медитативное путешествие в прошлое посредством кулинарного искусства. Каждый из трёх эпизодов проекта посвящён определённой исторической эпохе нашей страны: дореволюционная царская Россия, Советский Союз и современность. Ведущая шоу вместе с актерами и шеф-поваром предлагает зрителям не только приготовить аутентичные блюда, релевантные для выбранного периода, но и погружает зрителей в атмосферу эпохи, о которой идет речь в конкретном эпизоде. Например, царскую Россию, по замыслу автора, представят через ботвинью с рыбой; советское время предложат почувствовать через печеночный торт; а с кухней наших дней познакомят во время приготовления тыквы, фаршированной гречкой и телятиной.
Кулинарное блог-шоу "Вкус эпохи"
На конкурс "БлогШоу" в этом году поступило 146 заявок, что на 50% больше, чем было подано в 2024 году. Для успешной реализации их авторы заручились поддержкой экспертов медиаиндустрии в съемочном процессе, продюсировании и продвижении на площадке ОК