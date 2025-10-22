Рейтинг@Mail.ru
Шоу разного формата запускают для аудитории ОК - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:08 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/odnoklassniki-2049787344.html
Шоу разного формата запускают для аудитории ОК
Шоу разного формата запускают для аудитории ОК - РИА Новости, 22.10.2025
Шоу разного формата запускают для аудитории ОК
Одноклассники подвели итоги третьего сезона конкурса концепций онлайн-шоу "БлогШоу", ключевым фокусом которого в этом году стала аудитория серебряного возраста. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:08:00+03:00
2025-10-22T11:08:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736190176_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_0cab0b10b062c54f1866f8f1c9249322.jpg
https://ria.ru/20251007/odnoklassniki-2046805551.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736190176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a61330e7adb207e5e4e8796a084ce04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Шоу разного формата запускают для аудитории ОК

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети "Одноклассники". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Одноклассники подвели итоги третьего сезона конкурса концепций онлайн-шоу "БлогШоу", ключевым фокусом которого в этом году стала аудитория серебряного возраста. Победителями конкурса стали популярные блогеры ОК, авторы трех проектов: "Автобродяги" с реалити-шоу о гостеприимстве, семейное психологическое шоу от Виктории Нагорной и медитативное кулинарное блог-шоу от Алены Коваленко. Проекты прошли полный цикл производства — от идеи до релиза эксклюзивно на платформе ОК. До конца ноября пользователи увидят премьеры новых проектов в группах авторов и официальном сообществе "Хобби-шоу".
Премьера первого проекта — реалити-шоу "Четыре бабушки" — состоялась 22 октября. Авторами выступил дуэт тревел-блогеров "Автобродяги". В рамках шоу бабушки из русской деревни соревнуются за призовой фонд и внимание иностранных гостей — студентов из Китая, Кубы и Нигерии, которые путешествуют по российской глубинке и знакомятся с бытом и культурой нашей страны. Их задача — погостить у четырёх бабушек из разных регионов, помочь им по хозяйству и в финале выбрать самую гостеприимную. Проект призван погрузить аудиторию в русскую культуру и традиции и пробудить ностальгические воспоминания у зрителей старшего поколения.
© Фото : пресс-служба ОК Реалити-шоу "Четыре бабушки"
Реалити-шоу Четыре бабушки - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : пресс-служба ОК
Реалити-шоу "Четыре бабушки"
С 28 октября на платформе ОК будет доступно семейное ток-шоу "Дружба поколений" с участием психолога Любови Розенберг. По задумке автора Виктории Нагорной, бабушки и дедушки вместе со своими внуками учатся понимать друг друга через живое общение, игры, викторины, песни и обсуждают традиции прошлого и современности, преодолевая разрыв поколений. Проект будет интересен не только старшей аудитории, но и всей семье, ведь оно концептуально объединило три поколения в одном пространстве. Зрителей ожидают три интерактивных блока, посвященных различиям советского и современного сленга, сравнению гаджетов разных поколений и прикладным знаниям из школьной программы.
© Фото : пресс-служба ОК Семейное ток-шоу "Дружба поколений"
Семейное ток-шоу Дружба поколений - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : пресс-служба ОК
Семейное ток-шоу "Дружба поколений"
А 11 ноября состоится премьера кулинарного блог-шоу "Вкус эпохи". Автор идеи и ведущая – блогер Алена Коваленко, автор группы "Мама готовит". Шоу отправляет зрителей в медитативное путешествие в прошлое посредством кулинарного искусства. Каждый из трёх эпизодов проекта посвящён определённой исторической эпохе нашей страны: дореволюционная царская Россия, Советский Союз и современность. Ведущая шоу вместе с актерами и шеф-поваром предлагает зрителям не только приготовить аутентичные блюда, релевантные для выбранного периода, но и погружает зрителей в атмосферу эпохи, о которой идет речь в конкретном эпизоде. Например, царскую Россию, по замыслу автора, представят через ботвинью с рыбой; советское время предложат почувствовать через печеночный торт; а с кухней наших дней познакомят во время приготовления тыквы, фаршированной гречкой и телятиной.
© пресс-служба ОК Кулинарное блог-шоу "Вкус эпохи"
Кулинарное блог-шоу Вкус эпохи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© пресс-служба ОК
Кулинарное блог-шоу "Вкус эпохи"
На конкурс "БлогШоу" в этом году поступило 146 заявок, что на 50% больше, чем было подано в 2024 году. Для успешной реализации их авторы заручились поддержкой экспертов медиаиндустрии в съемочном процессе, продюсировании и продвижении на площадке ОК
ОК х Магнит - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Одноклассники тестируют формат покупки товаров напрямую из видеоленты
7 октября, 12:34
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала