Шоу разного формата запускают для аудитории ОК

Одноклассники подвели итоги третьего сезона конкурса концепций онлайн-шоу "БлогШоу", ключевым фокусом которого в этом году стала аудитория серебряного возраста. Победителями конкурса стали популярные блогеры ОК, авторы трех проектов: "Автобродяги" с реалити-шоу о гостеприимстве, семейное психологическое шоу от Виктории Нагорной и медитативное кулинарное блог-шоу от Алены Коваленко. Проекты прошли полный цикл производства — от идеи до релиза эксклюзивно на платформе ОК. До конца ноября пользователи увидят премьеры новых проектов в группах авторов и официальном сообществе "Хобби-шоу".

На конкурс "БлогШоу" в этом году поступило 146 заявок, что на 50% больше, чем было подано в 2024 году. Для успешной реализации их авторы заручились поддержкой экспертов медиаиндустрии в съемочном процессе, продюсировании и продвижении на площадке ОК