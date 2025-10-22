Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 22.10.2025
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на светлодарском направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в публикации Telegram-канала управления.
Как сообщает управление, всего были выпущены два боеприпаса. Также поступили сведения о ранении четырех мирных жителей.
В предыдущие сутки был зафиксирован один обстрел.
Боевое дежурство экипажа ЗРК - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Над двумя российскими регионами сбили около 60 украинских дронов
Вчера, 20:50
 
Специальная военная операция на Украине Украина Донецкая Народная Республика
 
 
Версия 2023.1 Beta
