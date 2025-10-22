Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия считает невозможным возобновление обмена информацией по ДСНВ с США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Я просто не вижу никакой возможности для этого, поскольку мы приостановили действие договора во всей его полноте, включая каждый элемент договора, будь то инспекции, будь то демонстрации или встречи консультативной комиссии", — сказал он.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать определенные количественные показатели. Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе путем нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.

Рябков отметил, что предложение Владимира Путина по ДСНВ рассчитано на ограниченный срок и касается того, чтобы стороны еще год после его истечения придерживались только центральных количественных ограничений на стратегические наступательные вооружения. Он выразил надежду на принятие предложения Штатами, отметив, что если в течение года действия такого моратория этого не последует, можно будет "ближе посмотреть, что делать дальше".

Путин 22 сентября объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.

По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями сейчас полностью разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Москва же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, однако ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.