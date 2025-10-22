Рейтинг@Mail.ru
Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 22.10.2025 (обновлено: 18:48 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/obmen-2049901805.html
Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ
Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ - РИА Новости, 22.10.2025
Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ
Россия считает невозможным возобновление обмена информацией по ДСНВ с США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:28:00+03:00
2025-10-22T18:48:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20250408/dogovor-2009779472.html
https://ria.ru/20251021/ryabkov-2049527515.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей рябков, владимир путин
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин
Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ

Рябков: РФ не видит возможности возобновления обмена информацией по ДСНВ с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия считает невозможным возобновление обмена информацией по ДСНВ с США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Я просто не вижу никакой возможности для этого, поскольку мы приостановили действие договора во всей его полноте, включая каждый элемент договора, будь то инспекции, будь то демонстрации или встречи консультативной комиссии", — сказал он.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать определенные количественные показатели. Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе путем нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
8 апреля, 01:23
Рябков отметил, что предложение Владимира Путина по ДСНВ рассчитано на ограниченный срок и касается того, чтобы стороны еще год после его истечения придерживались только центральных количественных ограничений на стратегические наступательные вооружения. Он выразил надежду на принятие предложения Штатами, отметив, что если в течение года действия такого моратория этого не последует, можно будет "ближе посмотреть, что делать дальше".
Путин 22 сентября объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.
По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями сейчас полностью разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Москва же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, однако ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.
Президент подчеркнул, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Рябков ответил на вопрос об обратной связи от США на предложение по ДСНВ
Вчера, 09:36
 
В миреРоссияСШАСергей РябковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала