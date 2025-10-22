Более 160 тысяч абонентских номеров приостановили за сдачу в аренду

Она также добавила, что под предлогом быстрого заработка в такие схемы массово вовлекают несовершеннолетних.

"В связи с этим считаю необходимым еще раз обратиться к родителям подростков. Поговорите с детьми. Расскажите им о юридических последствиях таких действий. Ведь многие из них в полной мере не осознают, что посредством арендованных учетных записей совершаются преступления, такие как мошенничество, вымогательство, вербовка участников запрещенных организаций, террористические акты", - написала Волк.