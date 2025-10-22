https://ria.ru/20251022/nomer-2049763423.html
Более 160 тысяч абонентских номеров приостановили за сдачу в аренду
Более 160 тысяч абонентских номеров временно приостановлены за сдачу их владельцами в аренду, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 22.10.2025
россия
ирина волк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 160 тысяч абонентских номеров временно приостановлены за сдачу их владельцами в аренду, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками МВД России на основании положений статей 46 и 64 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" и статьи 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" организованы мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам сдаваемых в аренду аккаунтов. На сегодняшний день соответствующие меры приняты в отношении более чем 160 тысяч абонентских номеров", - написала Волк
Волк отметила, что МВД России продолжает фиксировать факты предоставления гражданами временного доступа к своим аккаунтам злоумышленникам, которые действуют в интересах украинских колл-центров.
Она также добавила, что под предлогом быстрого заработка в такие схемы массово вовлекают несовершеннолетних.
"В связи с этим считаю необходимым еще раз обратиться к родителям подростков. Поговорите с детьми. Расскажите им о юридических последствиях таких действий. Ведь многие из них в полной мере не осознают, что посредством арендованных учетных записей совершаются преступления, такие как мошенничество, вымогательство, вербовка участников запрещенных организаций, террористические акты", - написала Волк.
Представитель МВД РФ напомнила, что с 1 сентября вступили в силу изменения в УК РФ
и КоАП РФ, устанавливающие административную и уголовную ответственность за сдачу аккаунтов в аренду и организацию такой деятельности.