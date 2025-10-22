Рейтинг@Mail.ru
Полиция сняла на видео НЛО над атомной станцией - РИА Новости, 22.10.2025
14:15 22.10.2025
Полиция сняла на видео НЛО над атомной станцией
Полиция сняла на видео НЛО над атомной станцией

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Три офицера полиции из Миннеаполиса засняли на видео светящийся шестью разноцветными кольцами НЛО, который завис на высоте около трех километров над атомной электростанцией Prairie Island, пишет Daily Mail.
"Согласно отчету, один из офицеров направился к UAP на патрульной машине, а двое других продолжили наблюдать из гаража. Офицеры описали объект как зависший на высоте 10 000 футов, двигавшийся как с низкой, так и с гиперзвуковой скоростью и создававший подъемную силу без всякого звука", — говорится в материале.
По данным издания, инцидент произошел еще в феврале, однако видео было обнародовано только 20 октября.
В тексте отмечается, что появление НЛО над атомной электростанцией вызвало удивление и беспокойство в соцсетях, учитывая стратегическую важность этого объекта.
Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО
В мире США Происшествия Общество
 
 
