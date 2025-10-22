Полиция сняла на видео НЛО над атомной станцией

"Согласно отчету, один из офицеров направился к UAP на патрульной машине, а двое других продолжили наблюдать из гаража. Офицеры описали объект как зависший на высоте 10 000 футов, двигавшийся как с низкой, так и с гиперзвуковой скоростью и создававший подъемную силу без всякого звука", — говорится в материале.