Небензя встретился с главой МИД Сербии
Небензя встретился с главой МИД Сербии - РИА Новости, 22.10.2025
Небензя встретился с главой МИД Сербии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обсудил с главой МИД Сербии Марко Джуричем ситуацию в регионе и двустороннее взаимодействие, сообщает российское... РИА Новости, 22.10.2025
Небензя встретился с главой МИД Сербии
Небензя встретился с главой МИД Сербии Джуричем