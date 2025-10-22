Рейтинг@Mail.ru
Небензя встретился с главой МИД Сербии - РИА Новости, 22.10.2025
02:08 22.10.2025 (обновлено: 11:04 22.10.2025)
Небензя встретился с главой МИД Сербии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обсудил с главой МИД Сербии Марко Джуричем ситуацию в регионе и двустороннее взаимодействие, сообщает российское... РИА Новости, 22.10.2025
россия, сербия, косово, василий небензя, марко джурич, оон
Россия, Сербия, Косово, Василий Небензя, Марко Джурич, ООН
© Фото : Постпредство России при ООН/TelegramПостпред РФ при ООН Василий Небензя и глава МИД Сербии Марко Джурич во время встречи
© Фото : Постпредство России при ООН/Telegram
Постпред РФ при ООН Василий Небензя и глава МИД Сербии Марко Джурич во время встречи
ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обсудил с главой МИД Сербии Марко Джуричем ситуацию в регионе и двустороннее взаимодействие, сообщает российское постпредство при Организации.
"Состоялось обсуждение ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия, а также в Боснии и Герцеговине. Отдельное внимание было уделено основным аспектам двустороннего взаимодействия", – сообщает миссия в Telegram-канале.
В контексте косовского урегулирования подчеркнута необходимость полного выполнения резолюции СБ ООН 1244, добавили там же.
РоссияСербияКосовоВасилий НебензяМарко ДжуричООН
 
 
