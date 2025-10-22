Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС - РИА Новости, 22.10.2025
21:30 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/nds-2049939638.html
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС - РИА Новости, 22.10.2025
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в том числе повышает с 2026 года до 22% налог на добавленную стоимость (НДС), сохраняя льготную ставку в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T21:30:00+03:00
2025-10-22T21:30:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
россия
экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22% с 2026 года

© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в том числе повышает с 2026 года до 22% налог на добавленную стоимость (НДС), сохраняя льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров.
Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Он направлен на реализацию положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на выполнение поручений президента и правительства РФ.
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин предложил пересмотреть размер НДС
24 сентября, 09:01
Законопроект, в частности, повышает с 1 января 2026 года ставку НДС с 20% до 22%, одновременно сохраняя ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны. За счет повышения ставки НДС на 2 процентных пункта дополнительные доходы бюджета в 2026-2028 годах, согласно финансово-экономическому обоснованию, могут составить в целом 4,423 триллиона рублей.
Кроме того, для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), порог по годовой выручке, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, законопроектом снижается с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Согласно пояснительной записке, это делается с целью пресечения схем дробления бизнеса. Вместе с тем ожидается и увеличение доходов федерального бюджета на 200 миллиардов рублей в год.
А снижение аналогичного порога, до достижения которого возможно применение патентной системы налогообложения (ПСН), даст еще 7,668 миллиарда рублей за три года.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эксперт назвала товары и услуги, на которые сохранится льготный НДС
24 сентября, 18:06
Кроме того, вводится нулевой НДС для добывающих компаний при продаже аффинажным компаниям руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, для аффинажа.
При этом отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг). Прекращается эта льгота по НДС и при продаже российского программного обеспечения.
Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в среду в Госдуме, заявил о готовности министерства скорректировать ряд предложений по налоговым изменениям ко второму чтению законопроекта.
Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении на проект, в частности, предложил ко второму чтению рассмотреть возможность более плавного поэтапного внедрения изменений для налогоплательщиков на УСН и патентной системе налогообложения, а также при отмене льготы по НДС при реализации российского программного обеспечения.
Комитет также предложил обсудить сохранение возможности применения ПСН в отношении розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В Госдуму внесли проект о снижении ставки НДС на продукты питания
8 сентября, 16:13
 
Экономика Россия Антон Силуанов Госдума РФ
 
 
