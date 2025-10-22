Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в том числе повышает с 2026 года до 22% налог на добавленную стоимость (НДС), сохраняя льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров.

Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Он направлен на реализацию положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на выполнение поручений президента и правительства РФ.

Законопроект, в частности, повышает с 1 января 2026 года ставку НДС с 20% до 22%, одновременно сохраняя ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

НДС является косвенным налогом, его рассчитывает и перечисляет бизнес с каждой надбавки к цене товара или услуги в процессе производства и продажи. Поступления от этого налога идут в федеральный бюджет, формируя значительную часть доходов казны. За счет повышения ставки НДС на 2 процентных пункта дополнительные доходы бюджета в 2026-2028 годах, согласно финансово-экономическому обоснованию, могут составить в целом 4,423 триллиона рублей.

Кроме того, для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), порог по годовой выручке, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, законопроектом снижается с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Согласно пояснительной записке, это делается с целью пресечения схем дробления бизнеса. Вместе с тем ожидается и увеличение доходов федерального бюджета на 200 миллиардов рублей в год.

А снижение аналогичного порога, до достижения которого возможно применение патентной системы налогообложения (ПСН), даст еще 7,668 миллиарда рублей за три года.

Кроме того, вводится нулевой НДС для добывающих компаний при продаже аффинажным компаниям руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, для аффинажа.

При этом отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг). Прекращается эта льгота по НДС и при продаже российского программного обеспечения.

Глава Минфина Антон Силуанов , выступая в среду в Госдуме , заявил о готовности министерства скорректировать ряд предложений по налоговым изменениям ко второму чтению законопроекта.

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении на проект, в частности, предложил ко второму чтению рассмотреть возможность более плавного поэтапного внедрения изменений для налогоплательщиков на УСН и патентной системе налогообложения, а также при отмене льготы по НДС при реализации российского программного обеспечения.