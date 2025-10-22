Рейтинг@Mail.ru
В Саратове создали новые антимикробные вещества
Наука
 
09:00 22.10.2025
В Саратове создали новые антимикробные вещества
В Саратове создали новые антимикробные вещества - РИА Новости, 22.10.2025
В Саратове создали новые антимикробные вещества
Новые соединения с антибактериальными свойствами синтезировали специалисты СГУ. Эти вещества состоят из химических фрагментов уже известных противомикробных... РИА Новости, 22.10.2025
саратов
наука, университетская наука, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , медицина, антибиотики, российские инновации
Наука, Наука, Университетская наука, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Медицина, антибиотики, Российские инновации, Качество жизни

В Саратове создали новые антимикробные вещества

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Новые соединения с антибактериальными свойствами синтезировали специалисты СГУ. Эти вещества состоят из химических фрагментов уже известных противомикробных препаратов. Результаты представлены в Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements.
Существующие антибиотики атакуют бактерии разными способами, но со временем микроорганизмы могут приобрести устойчивость (антибиотикорезистентность) к таким препаратам, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского. Особенно остро эта проблема стоит с внутрибольничными патогенами, добавили в вузе.
Один из способов борьбы с устойчивостью – создание новых препаратов по проверенным схемам, что приводит к появлению антибиотиков следующих поколений. Однако возможности для "доработки" старых молекул ограничены, добавила заведующая кафедрой органической и биоорганической химии СГУ Алевтина Егорова.
Специалисты СГУ предложили не модифицировать уже известные препараты, а повысить противомикробную активность за счет соединения фрагментов разных биологически активных молекул в новые гибридные структуры.
"Ключевое преимущество в том, что в отличие от многих известных препаратов, наши "гибриды" могут атаковать бактерии одновременно по нескольким направлениям. Это значительно затрудняет патогенной бактерии выработку устойчивости", — подчеркнула эксперт.
Лабораторные испытания показали, что полученные соединения активны против кишечной палочки, золотистого стафилококка и синегнойной палочки.
"Мы изучали антибактериальную активность in vitro методом последовательного разбавления. Результаты показали, что наиболее эффективно новые соединения подавляют рост кишечной палочки", – отметила Егорова.
Работа согласуется со стратегическими целями в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".
 
