ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Французы среди групп иностранных наемников были замечены в Славянске, рассказал РИА Новости беженец из соседнего Ямполя Руслан Гасанов.
"На рынке. Я приезжал, чтобы закупиться. В Славянске видел недавно, может, месяц назад. Похожие на колумбийцев. Не раз видел - четыре человека и пятая с ними идет, переводчик. Большинство - женщины (переводчики - ред.). Иностранный язык у них был. Французов тоже видел в "райгородке". Мы останавливались, и тоже на правой руке украинский, а на левой французский (флаг - ред.) нашивка", - сказал Гасанов.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
16 октября, 03:51