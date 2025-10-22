Рейтинг@Mail.ru
В Славянске в числе наемников были замечены французы, рассказал беженец - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/naemniki-2049746608.html
В Славянске в числе наемников были замечены французы, рассказал беженец
В Славянске в числе наемников были замечены французы, рассказал беженец - РИА Новости, 22.10.2025
В Славянске в числе наемников были замечены французы, рассказал беженец
Французы среди групп иностранных наемников были замечены в Славянске, рассказал РИА Новости беженец из соседнего Ямполя Руслан Гасанов. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:47:00+03:00
2025-10-22T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
украина
россия
мария захарова
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20251016/bezhenets-2048516653.html
славянск
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
славянск, украина, россия, мария захарова, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Украина, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров
В Славянске в числе наемников были замечены французы, рассказал беженец

Беженец Гасанов: в Славянске в числе наемников были замечены французы

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Французы среди групп иностранных наемников были замечены в Славянске, рассказал РИА Новости беженец из соседнего Ямполя Руслан Гасанов.
"На рынке. Я приезжал, чтобы закупиться. В Славянске видел недавно, может, месяц назад. Похожие на колумбийцев. Не раз видел - четыре человека и пятая с ними идет, переводчик. Большинство - женщины (переводчики - ред.). Иностранный язык у них был. Французов тоже видел в "райгородке". Мы останавливались, и тоже на правой руке украинский, а на левой французский (флаг - ред.) нашивка", - сказал Гасанов.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Беженец из Ямполя рассказал, как прятался два года от обстрелов ВСУ
16 октября, 03:51
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскУкраинаРоссияМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала