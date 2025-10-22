Рейтинг@Mail.ru
Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/mvd-2049917958.html
Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела
Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела - РИА Новости, 22.10.2025
Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела
Заместитель руководителя управления по вопросам миграции МВД Башкирии стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, решается вопрос о мере... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:53:00+03:00
2025-10-22T18:53:00+03:00
происшествия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250415/migratsiya-2011304011.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела

Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом уголовного дела

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя управления по вопросам миграции МВД Башкирии стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, решается вопрос о мере пресечения, сообщает СК Башкирии.
По данным ведомства, фигурант оказал содействие представителю коммерческого предприятия в продлении просроченных однократных рабочих виз 17 иностранным гражданам с выплатой минимальных штрафов и без привлечения к административной ответственности работодателя. В результате в бюджет оказались не уплачены штрафы на общую сумму не менее 6,8 миллиона рублей. В дальнейшем 11 иностранцам были оформлены новые многократные визы, а в отношении ещё шести подозреваемый не принял мер к привлечению к ответственности, несмотря на то, что ходатайства о продлении срока пребывания на них не поступали.
Уфе заместитель руководителя управления по вопросам миграции МВД республики подозревается в организации незаконной миграции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Калининградской области и Москве ликвидировали канал нелегальной миграции
15 апреля, 10:04
 
ПроисшествияУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала