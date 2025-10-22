Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела

По данным ведомства, фигурант оказал содействие представителю коммерческого предприятия в продлении просроченных однократных рабочих виз 17 иностранным гражданам с выплатой минимальных штрафов и без привлечения к административной ответственности работодателя. В результате в бюджет оказались не уплачены штрафы на общую сумму не менее 6,8 миллиона рублей. В дальнейшем 11 иностранцам были оформлены новые многократные визы, а в отношении ещё шести подозреваемый не принял мер к привлечению к ответственности, несмотря на то, что ходатайства о продлении срока пребывания на них не поступали.