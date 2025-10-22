https://ria.ru/20251022/mvd-2049917958.html
Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела
Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела - РИА Новости, 22.10.2025
Замглавы миграционного управления МВД Башкирии стал фигурантом дела
Заместитель руководителя управления по вопросам миграции МВД Башкирии стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, решается вопрос о мере... РИА Новости, 22.10.2025
уфа
ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя управления по вопросам миграции МВД Башкирии стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, решается вопрос о мере пресечения, сообщает СК Башкирии.
По данным ведомства, фигурант оказал содействие представителю коммерческого предприятия в продлении просроченных однократных рабочих виз 17 иностранным гражданам с выплатой минимальных штрафов и без привлечения к административной ответственности работодателя. В результате в бюджет оказались не уплачены штрафы на общую сумму не менее 6,8 миллиона рублей. В дальнейшем 11 иностранцам были оформлены новые многократные визы, а в отношении ещё шести подозреваемый не принял мер к привлечению к ответственности, несмотря на то, что ходатайства о продлении срока пребывания на них не поступали.
В Уфе
заместитель руководителя управления по вопросам миграции МВД республики подозревается в организации незаконной миграции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.