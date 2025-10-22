Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/mvd-2049852116.html
В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников
В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников - РИА Новости, 22.10.2025
В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников
Режим инкогнито в браузере не стирает цифровой след и не защищает от внимания злоумышленников, однако полезен при работе за чужим компьютером и при проверке,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:00:00+03:00
2025-10-22T15:00:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
https://ria.ru/20251022/roskomnadzor-2049844325.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников

МВД: режим инкогнито не стирает цифровой след и не защищает от злоумышленников

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режим инкогнито в браузере не стирает цифровой след и не защищает от внимания злоумышленников, однако полезен при работе за чужим компьютером и при проверке, как сайт выглядит для нового пользователя, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как сообщили в управлении, многие до сих пор верят, что кнопка "инкогнито" в браузере стирает любой цифровой след. Однако на самом деле этот режим не делает пользователя анонимным, а лишь убирает следы на личном устройстве.
"Данный режим не защищает от рекламных трекеров и сервисов аналитики, не стирает цифровой след и не защищает от внимания злоумышленников. Это просто временная "чистая сессия", в которой не сохраняется история посещений, cookies и файлы сайтов, пароли и автозаполнение форм", - говорится в Telegram-канале управления.
Однако режим инкогнито действительно полезен при работе за чужим или общественным компьютером, при проверке, как сайт выглядит для нового пользователя без сохранённых cookie и персонализации. Также такой режим поможет при входе в дополнительный аккаунт, не выходя из основного.
"Ваш провайдер, системный администратор Wi-Fi и сам сайт всё равно видят, откуда и куда вы заходили", - заключили в управлении.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
РКН рассказал об ограничении WhatsApp﻿ и Telegram﻿ из-за мошенников
14:40
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала