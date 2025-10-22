В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режим инкогнито в браузере не стирает цифровой след и не защищает от внимания злоумышленников, однако полезен при работе за чужим компьютером и при проверке, как сайт выглядит для нового пользователя, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как сообщили в управлении, многие до сих пор верят, что кнопка "инкогнито" в браузере стирает любой цифровой след. Однако на самом деле этот режим не делает пользователя анонимным, а лишь убирает следы на личном устройстве.

"Данный режим не защищает от рекламных трекеров и сервисов аналитики, не стирает цифровой след и не защищает от внимания злоумышленников. Это просто временная "чистая сессия", в которой не сохраняется история посещений, cookies и файлы сайтов, пароли и автозаполнение форм", - говорится в Telegram-канале управления.

Однако режим инкогнито действительно полезен при работе за чужим или общественным компьютером, при проверке, как сайт выглядит для нового пользователя без сохранённых cookie и персонализации. Также такой режим поможет при входе в дополнительный аккаунт, не выходя из основного.