В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников
В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников - РИА Новости, 22.10.2025
В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников
Режим инкогнито в браузере не стирает цифровой след и не защищает от внимания злоумышленников, однако полезен при работе за чужим компьютером и при проверке,... РИА Новости, 22.10.2025
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В МВД предупредили, что режим инкогнито не защищает от злоумышленников
МВД: режим инкогнито не стирает цифровой след и не защищает от злоумышленников
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режим инкогнито в браузере не стирает цифровой след и не защищает от внимания злоумышленников, однако полезен при работе за чужим компьютером и при проверке, как сайт выглядит для нового пользователя, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как сообщили в управлении, многие до сих пор верят, что кнопка "инкогнито" в браузере стирает любой цифровой след. Однако на самом деле этот режим не делает пользователя анонимным, а лишь убирает следы на личном устройстве.
"Данный режим не защищает от рекламных трекеров и сервисов аналитики, не стирает цифровой след и не защищает от внимания злоумышленников. Это просто временная "чистая сессия", в которой не сохраняется история посещений, cookies и файлы сайтов, пароли и автозаполнение форм", - говорится в Telegram-канале управления.
Однако режим инкогнито действительно полезен при работе за чужим или общественным компьютером, при проверке, как сайт выглядит для нового пользователя без сохранённых cookie и персонализации. Также такой режим поможет при входе в дополнительный аккаунт, не выходя из основного.
"Ваш провайдер, системный администратор Wi-Fi и сам сайт всё равно видят, откуда и куда вы заходили", - заключили в управлении.