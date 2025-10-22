Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота - РИА Новости, 22.10.2025
12:26 22.10.2025
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота
В МВД рассказали, как распознать ИИ-бота

МВД назвало основные признаки бота с искусственным интеллектом

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мошенники, маркетологи и политтехнологи активно используют ботов с искусственным интеллектом в своих целях, распознать такого бота можно по "железной" уверенности, лозунгам и мгновенной реакции на комментарии, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Кто чаще всего их (боты с искусственным интеллектом - ред.) использует: мошенники - накручивают отзывы и доверие к фейковым сайтам, "брокерам" и товарам, которых не существует; маркетологи - запускают искусственные "вирусные волны" вокруг брендов, имитируя народный интерес", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В управлении отметили, что ботов также используют политтехнологи - они превращают комментарии в инструмент управления общественным мнением.
"Как понять, что перед вами бот: не колеблется и не уточняет, у него всегда есть чёткий ответ и "железная" уверенность; пишет лозунгами: "все всё понимают", "это очевидно", "нормальные люди согласны"; не спит, комментирует мгновенно, в любое время суток, будто "живёт" в коде", - сообщили в ведомстве.
Представители МВД добавили, что ИИ-бот всегда пишет одинаково, с одним ритмом, структурой, без или с идеально выверенной агрессией. У искусственного интеллекта нет воспоминаний о жизни, и он не может ответить на вопросы про личный опыт. Также, если несколько аккаунтов пишут одно и то же, усиливая друг друга, - это координация, а не дискуссия, подчеркнули в ведомстве.
"Главный ориентир - несовершенство. Живой человек может ошибиться, устать, передумать или написать с эмоцией. Именно это и отличает нас от идеальных, но "пустых" ИИ-комментаторов", - заключили в управлении.
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
