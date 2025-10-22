Рейтинг@Mail.ru
Уличного музыканта Женьку Радость арестовали за песни иноагентов - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/muzykant-2049882177.html
Уличного музыканта Женьку Радость арестовали за песни иноагентов
Уличного музыканта Женьку Радость арестовали за песни иноагентов - РИА Новости, 22.10.2025
Уличного музыканта Женьку Радость арестовали за песни иноагентов
Екатеринбургского уличного музыканта Евгения Михайлова (псевдоним - Женька Радость) арестовали по протоколам о хулиганстве и дискредитации Вооруженных сил... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:22:00+03:00
2025-10-22T16:22:00+03:00
россия
екатеринбург
урал
евгений михайлов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049665700_0:413:1920:1493_1920x0_80_0_0_9a593259cf43f1cd929a83e2719f3101.jpg
https://ria.ru/20251007/protokol-2046759410.html
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048678790.html
россия
екатеринбург
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049665700_0:318:1920:1758_1920x0_80_0_0_95a2f304a785bc2d4015eae97625066a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатеринбург, урал, евгений михайлов, происшествия
Россия, Екатеринбург, Урал, Евгений Михайлов, Происшествия
Уличного музыканта Женьку Радость арестовали за песни иноагентов

Уличного музыканта Женьку Радость арестовали по протоколу о дискредитации ВС РФ

© Фото : соцсети музыкантаУличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов)
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : соцсети музыканта
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Екатеринбургского уличного музыканта Евгения Михайлова (псевдоним - Женька Радость) арестовали по протоколам о хулиганстве и дискредитации Вооруженных сил России - в том числе, за песню иноагентки Монеточки* "Ты солдат", передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
В среду Верх-Исетский райсуд столицы Урала назначил музыканту 14 суток административного ареста. Его адвокат Федор Акчермышев заявлял РИА Новости, что решение будет обжаловано.
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На Монеточку* зарегистрировали новый иноагентский протокол
7 октября, 07:56
На судебном заседании выяснилось, что поводом для обвинения в дискредитации армии РФ стало исполнение Михайловым композиции "Ты солдат" певицы Монеточки*, признанной иноагентом. Судья ознакомилась с двумя видео, на которых Михайлов исполняет песню Монеточки и песню с нецензурной лексикой Noize MC* (также признан иноагентом).
К протоколу сотрудник полиции приложил мнение участника специальной военной операции, который посчитал, что песня о солдатах дискредитирует армию России.
Адвокат музыканта настаивал на малозначительности правонарушения, так как композиции были произведены его подзащитным один раз, их лингвистической экспертизы не было.
Согласно протоколу, который зачитала судья, 19 октября в районе набережной в Екатеринбурге Михайлов выражался нецензурной бранью в общественном месте, "чем нарушил порядок", а также он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России - исполнив "словесно-музыкальное произведение".
Вину музыкант не признал, пояснил на заседании, что "не имел цели дискредитировать армию России или нарушать порядок", а брань была "в контексте песни".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Арестованной в Петербурге певице грозит статья за дискредитацию ВС России
16 октября, 17:18
 
РоссияЕкатеринбургУралЕвгений МихайловПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала