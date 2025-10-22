Уличного музыканта Женьку Радость арестовали за песни иноагентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Екатеринбургского уличного музыканта Евгения Михайлова (псевдоним - Женька Радость) арестовали по протоколам о хулиганстве и дискредитации Вооруженных сил России - в том числе, за песню иноагентки Монеточки* "Ты солдат", передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

В среду Верх-Исетский райсуд столицы Урала назначил музыканту 14 суток административного ареста. Его адвокат Федор Акчермышев заявлял РИА Новости, что решение будет обжаловано.

На судебном заседании выяснилось, что поводом для обвинения в дискредитации армии РФ стало исполнение Михайловым композиции "Ты солдат" певицы Монеточки*, признанной иноагентом. Судья ознакомилась с двумя видео, на которых Михайлов исполняет песню Монеточки и песню с нецензурной лексикой Noize MC* (также признан иноагентом).

К протоколу сотрудник полиции приложил мнение участника специальной военной операции, который посчитал, что песня о солдатах дискредитирует армию России.

Адвокат музыканта настаивал на малозначительности правонарушения, так как композиции были произведены его подзащитным один раз, их лингвистической экспертизы не было.

Согласно протоколу, который зачитала судья, 19 октября в районе набережной в Екатеринбурге Михайлов выражался нецензурной бранью в общественном месте, "чем нарушил порядок", а также он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России - исполнив "словесно-музыкальное произведение".

Вину музыкант не признал, пояснил на заседании, что "не имел цели дискредитировать армию России или нарушать порядок", а брань была "в контексте песни".